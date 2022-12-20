عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب رسالة فاضحة.. رئيس كرواتيا يطالب باستقالة بوريل من منصبه

رئيس كرواتيا يطالب
رئيس كرواتيا يطالب باستقالة بوريل

طالب الرئيس الكرواتي، زوران ميلانوفيتش، اليوم الثلاثاء، بإقالة مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل من منصبه.

وحسب صحيفة "جوتارنجي”، قال ميلانوفيتش: "هذا هو أكثر جيل يفتقر للموهبة من السياسيين الأوروبيين في التاريخ، هؤلاء هم أناس غير مدركين تمامًا لعواقب ما يفعلونه وما حدث من قبل".

وعزا ميلانوفيتش ذلك، في احتفال بمناسبة الذكرى السنوية لتأسيس المدرسة العسكرية الكرواتية في العاصمة زغرب، إلى أن بوريل أرسل إلى وزير الخارجية الكرواتي جريش رادمان رسالة فاضحة وقبيحة ومضللة ردا على مطالب كرواتيا معاملتها على قدم المساواة.

وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس الكرواتي، زوران ميلانوفيتش، إن أوكرانيا ليست حليفًا لنا، لكنهم يحاولون فرضها بالقوة.

ونقلت صحيفة “إندكس.هر” الكرواتية، عن ميلانوفيتش قوله: "أوكرانيا ليست حليفتنا. إنهم يحاولون فرضها بالقوة. إنهم يعطونها بسخرية مكانة مرشح الاتحاد الأوروبي".

ليست حليفًا لنا.. إعلان صادم من كرواتيا بشأن أوكرانيا

أزمة طاقة.. الاتحاد الأوروبي يواجه كارثة بسبب سقف أسعار الغاز.. تفاصيل

وانتقد ميلانوفيتش سلوك قادة الاتحاد الأوروبي.

وقال: "إنهم يعاملوننا مثل الحمقى الصم المكفوفين. أعتذر للصم المكفوفين الذين عانقتهم في ذلك اليوم، فهم ليسوا حمقى".

وأضاف ميلانوفيتش أن رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، لم تنتخب لهذا المنصب ووصفتها بأنها بيروقراطية عادية.

الاتحاد الأوروبي كرواتيا بوريل ميلانوفيتش الرئيس الكرواتي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هددت بنتها بالقتل قبل الجريمة بأيام.. تفاصيل مثيرة فى قضية مصرع سيدة بورسعيد

فقد 300 جنيه.. سعر الذهب اليوم يواصل الانهيار

الحاجة سندس أول سيدة تونسية تعلن زواجها من رجلين.. تفاصيل الحكاية

الحق اشتري ذهب.. خبيرة مصرفية تكشف مفاجأة على الهواء خدعت المواطنين

بسبب لعبة تشارلى ..العثور على جثة تلميذ مشنوقًا داخل منزله بشبرا الخيمة

لا إعدام ولا مؤبد.. مفاجأة في عقوبة عشيق فتاة بورسعيد قاتلة أمها

لمدة 5 أيام .. موعد صرف مرتبات ديسمبر 2022

انخفاض أسعار الذهب والدولار.. سيد علي يطالب المواطنين بعدم التخزين

موضوعات متعلقة

غزو .. الكشف عن كارثة كبري تهدد أمريكا

بأمر كيم جونج أون.. كوريا الشمالية تمنع الغناء والاحتفالات لمدة أسبوع|ما القصة؟

تأثر 37 دولة.. أوروبا تشهد موجة إنفلونزا طيور الأكثر تدميرا في تاريخها

نركز على أساسيات السوق.. وزير الطاقة السعودي يعلق علي قرارات أوبك+

بسبب الرهائن الفرنسيين.. باريس توجه رسالة شديدة اللهجة إلى إيران

تدفعه لزمن الحروب والأوبئة.. اقتصادي بارز يصدر تحذيرا مقلقا بشأن الوضع العالمي

الوضع صعب.. أوكرانيا تستعد لضربات عنيفة من روسيا قبل الكريسماس

رحلة الرعب.. ذعر وإصابات خطيرة على متن طائرة أمريكية متجه لهاواي|فيديو

ترشيحاتنا

بعد إنجاز المغرب.. ريهام بكير تكشف عن احتياجات منتخب مصر للعودة لمنصات التتويج|فيديو

كيف تستعيد هاتفك المسروق في 10 خطوات.. تفاصيل

أئمة الجزائر: مصر هبة النيل ورائدة في تجديد الخطاب الديني.. صور

ماكرون يكشف عن إرسال مساعدات عسكرية ضخمة لـ أوكرانيا

أحصل على فرصة للدراسة في الصين للعام 2023/2024.. تفاصيل

البنتاجون: لا مؤشرات على استعداد بيلاروس لمهاجمة أوكرانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. عروسان من الهند يرتديان تيشيرت ميسي ومبابي في زفافهما

الكركم.. عشبة تعالج بعض المشكلات لدى الرجال

حشرجة الموت.. حكاية فيديو لحادث تصادم يبث الرعب على فيسبوك

منشور كأس العالم لـ ميسي يتجاوز صورة البيضة الأعلى إعجابا على إنستجرام

فيديو

أمطار ورياح.. تعرف على تحذيرات الأرصاد من طقس الغد.. شاهد

كشف الحلقة المفقودة.. كواليس جديدة في واقعة تخلص فتاة من والدتها ببورسعيد

لقوها فوق سطح البيت .. كشف لغز رحيل رفيدة صاحبة الخمس سنوات

ماتت في لحظتها.. ماذا حدث لإحدى ضحايا البلوجر هدير عاطف؟| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

شتاء أوروبا.. العين عليكِ يا مصر

أحمد آل علي

القمة الأمريكية ومكاسب القارة الاقتصادية

أحمد سالم

الغرب الذي أوجعته العباءة العربية

علي الرز

منعًا لظهور المهدي

نهال علام

عام من الإنجازات

نجاة عبدالرحمن

تداعيات الحرب الأوكرانية الروسية والأزمة الاقتصادية العالمية

د. صفوت عمارة

اللغة العربية يكفيها شرفًا أنها لغة القرآن الكريم

خالد الشناوي

حديث الذكريات

اﻟﻤﺰﻳﺪ