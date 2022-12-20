بسبب رسالة فاضحة.. رئيس كرواتيا يطالب باستقالة بوريل من منصبه

طالب الرئيس الكرواتي، زوران ميلانوفيتش، اليوم الثلاثاء، بإقالة مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل من منصبه.

وحسب صحيفة "جوتارنجي”، قال ميلانوفيتش: "هذا هو أكثر جيل يفتقر للموهبة من السياسيين الأوروبيين في التاريخ، هؤلاء هم أناس غير مدركين تمامًا لعواقب ما يفعلونه وما حدث من قبل".

وعزا ميلانوفيتش ذلك، في احتفال بمناسبة الذكرى السنوية لتأسيس المدرسة العسكرية الكرواتية في العاصمة زغرب، إلى أن بوريل أرسل إلى وزير الخارجية الكرواتي جريش رادمان رسالة فاضحة وقبيحة ومضللة ردا على مطالب كرواتيا معاملتها على قدم المساواة.

وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس الكرواتي، زوران ميلانوفيتش، إن أوكرانيا ليست حليفًا لنا، لكنهم يحاولون فرضها بالقوة.

ونقلت صحيفة “إندكس.هر” الكرواتية، عن ميلانوفيتش قوله: "أوكرانيا ليست حليفتنا. إنهم يحاولون فرضها بالقوة. إنهم يعطونها بسخرية مكانة مرشح الاتحاد الأوروبي".

وانتقد ميلانوفيتش سلوك قادة الاتحاد الأوروبي.

وقال: "إنهم يعاملوننا مثل الحمقى الصم المكفوفين. أعتذر للصم المكفوفين الذين عانقتهم في ذلك اليوم، فهم ليسوا حمقى".

وأضاف ميلانوفيتش أن رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، لم تنتخب لهذا المنصب ووصفتها بأنها بيروقراطية عادية.