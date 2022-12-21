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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر صرف الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري

صدى البلد

استقر سعر صرف الريال السعودي  مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 21-12-2022، في جميع البنوك العاملة في مصر .

ويقدم موقع صدى البلد الإخباري سعر الريال السعودي اليوم الاربعاء 21 ديمسبر 2022، في البنوك، ضمن نشرته الخدمية التي يقدم من خلالها سعر الدولار والعملات العربية والاجنبيه مقابل الجنيه المصري.

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ننشر سعر الدولار في البنوك بختام تعاملات اليوم

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سعر الذهب اليوم يرتفع عالميا وهذه قيمته في مصر

وقدم المصرف المتحد أقل سعر لصرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري مسجلا 6.36 للشراء و6.60 جنيه للبيع، ووصل سعر الريال السعودي في ميد بنك سجل 6.37 جنيه للشراء و6.59 جنيه للبيع.

وسجل سعر الريال السعودي  في بنك أبو ظبي التجاري 6.41 جنيه للشراء و6.59 جنيه للبيع، وفي بنك السويس سجل الريال السعودي  سجل 6.53 جنيه للشراء و6.59 جنيه للبيع، وفي بنك التنمية الصناعية سجل الريال السعودي 6.50 جنيه للشراء و6.58 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الريال السعودي  في بنك الاسكندرية 6.55 جنيه للشراء و6.58 جنيه للبيع، وفي بنك بلوم وصل الريال السعودي إلى 6.56 جنيه للشراء و6.58 جنيه للبيع.

وفي أكبر بنكين حكوميين "البنك الأهلي المصري، بنك مصر" سجل سعر الريال السعودي  6.55 جنيه للشراء و6.57 جنيه للبيع، وفي البنك المصري لتنمية الصادرات سجل الريال السعودي  6.55 جنيه للشراء و6.58 جنيه للبيع.

وسجل سعر السعودي في بنك الإمارات دبي الوطني 6.53 جنيه للشراء و6.60 جنيه للبيع، وفي بنك الكويت الوطني سجل سعر صرف الريال السعودي 6.39 جنيه للشراء و6.58 جنيه للبيع.

وفي البنك التجاري الدولي سجل الريال السعودي 6.55 جنيه للشراء و6.60 جنيه للبيع، وسجل الريال السعودي في بنك المشرق 6.57 جنيه للشراء و6.59 جنيه للبيع.

 

 

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