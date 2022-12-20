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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ننشر سعر الدولار في البنوك بختام تعاملات اليوم

الدولار الامريكي
الدولار الامريكي

ينشر موقع “صدى البلد” الإخباري سعر الدولار اليوم خلال ختام التعاملات بعد ارتفاع أمس والذي سجل نحو 3 قروش في بعض البنوك العاملة في مصر.

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بعد تراجع 240 جنيها.. إلى أين سيتجه سعر الذهب خلال الفترة القادمة؟

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استقرار سعر العملات الأجنبية والعربية في تعاملات اليوم

أسعار الدولار اليوم 

ويقدم “صدى البلد”، أسعار الدولار اليوم ضمن نشرته الخدمية التي يقدم من خلالها سعر صرف جميع العملات مقابل الجنيه المصري بجانب سعر الذهب وعدد من السلع.

في البنك المركزي المصري سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري  24.66 للشراء 24.74 للبيع.

سعر الدولار اليوم 

وسجل أقل سعر لصرف الدولار 24.64 جنيه للشراء و24.74 جنيه للبيع في المصرف العربي الدولي، ووصل سعر الدولار في بنك أبو ظبي التجاري 24.65 جنيه للشراء و24.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

كما وصل سعر صرف الدولار في البنك الأهلي المصري إلى 24.64 جنيه للشراء و24.69 جنيه للبيع، وفي بنك الإمارات دبي الوطني سجل سعر الدولار 24.65 جنيه للشراء و24.75 جنيه للبيع.

وفي بنك الاستثمار العربي سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري 24.65 جنيه للشراء و24.75 جنيه للبيع، وسجل سعر صرف الدولار في بنك التنمية الصناعية 24.65 جنيه للشراء و24.75 جنيه للبيع.

أعلى سعر للدولار اليوم 

وقدم بنك أبو ظبي الإسلامي أعلى سعر لصرف الدولار مسجلا 24.72 جنيه للشراء و24.75 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار في بنوك:" ميد بنك، المشرق، المصري لتنمية الصادرات" 24.70 جنيه للشراء و24.75 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنك الكويت الوطني 24.69 جنيه للشراء و24.75 جنيه للبيع، وفي بنك فيصل الاسلامي وصل سعر الدولار إلى 24.70 جنيه للشراء و24.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الاسكندرية 

وبلغ سعر الدولار في بنك قطر الوطني 24.68 جنيه للشراء و24.75 جنيه للبيع، وفي بنك كريدي أجريكول سجل سعر الدولار 24.65 جنيه للشراء و24.75 جنيه للبيع، وفي بنك الاسكندرية سجل سعر الدولار 24.70 جنيه للشراء و24.75 جنيه للبيع.

وفي بنك مصر سجل سعر الدولار  24.64 جنيه للشراء و24.69 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنوك:" بلوم، قناة السويس، المصرف المتحد، الاستثمار العربي، التنمية الصناعية، أبوظبي التجاري، الإمارات دبي الوطني" 24.65 جنيه للشراء و24.75 جنيه للبيع.

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