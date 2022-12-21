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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

وزنك هينزل بسرعة.. نوع مهمل من البذور أقوى من أدوية سد الشهية

صدى البلد

قد لا تكون المكسرات والبذور وجبة خفيفة تساعدك على إنقاص الوزن ، لكن بعضها يحتوي على الكثير من العناصر الغذائية التي يمكن أن تساعد في حرق الدهون.

وفقا لموقع هيلث عند الرغبة في فقدان الوزن ، يتم تناول بعض الأطعمة بكميات أكبر ، بينما يتم تناول أطعمة أخرى بشكل أقل لاتباع نظام غذائي صحي . 

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يجب تناول المكسرات والبذور بانتظام لأنها مغذيات صحية ويمكن أن تساعدك على الشعور بالشبع لفترة أطول بسبب ارتفاع مستويات البروتين فيها بالإضافة إلى أنها غنية بالدهون وتحتاج إلى وقت لامتصاصها وهضمها.

تعد من أفضل البذور لفقدان الوزن بذور الشيا ويمكن تناول بذور الشيا في الماء لزيادة الامتصاص فهي تحتوي على 12 جرامًا من الكربوهيدرات وهي نسبة عالية جدًا ، وهذا يجعل البذور الشيا طعامًا منخفض الكربوهيدرات و مثالي لأي شخص يتبع نظام كيتو الغذائي ومن افضل البذور التي تمنحك الشبع لفترة أطول .

وفقًا لـ Healthline ، فإن المحتوى العالي من الألياف في بذور الشيا يسمح لها بامتصاص ما يصل إلى 11 إلى 12 ضعف وزنها في الماء ، مما يجعلها تشبه الهلام وتتوسع في المعدة.

انقاص الوزن وجبة خفيفة فقدان الوزن الشعور بالشبع بذور الشيا

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