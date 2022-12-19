حرق الدهون ونسف الكرش.. في 14 يوما أسرع رجيم لإنقاص الوزن

وزنك زاد سريعا وتحلمين بقوام مثالي قبل حلول العام الجديد إليك أسرع رجيم يحول جسمك لألة لحرق الدهون ونسف الكرش والأرداف في لمح البصر إليك خطته يقدمها موقع بولد سكاى الهندي.



الأسبوع الأول

اليوم الاول والثانى والثالث

-الإفطار

بيضة مسلوقة +1 شريحة توست+ 3 ملاعق فول بالليمون

▪️بعد الفطار بساعتين

- ثمرة فاكهة

▪️الغداء

- سمكة مشوية+ طبق سلطة خضراء + 3 ملاعق أرز

أوشريحتان من البانيه + طبق سلاطة خضراء +3 ملاعق مكرونة

▪️العشاء



شريحة جبن نستو +1 توست سن + بيضة مسلوقة

الأسبوع الثاني



الإفطار:



- نصف رغيف خبز أسمر أو 2 شريحة خبز توست.

- قطعة جبن قريش أو أي نوع من الجبن قليل الدسم أو 3 ملاعق فول.

- كوب حليب خالى الدسم.

الغداء:



- 2 بيضة مسلوقة.

- أوطبق صغير من التونة

- طبق كبير من السلطة الخضراء مكونة من الجرجير والبقدونس والخس بدون زيت ويمكن اضافة الخل إلى السلطة.



العشاء:



ثمرة فاكهة