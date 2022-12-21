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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

من الجيم.. ميرنا نور الدين تغازل متابعيها في أحدث ظهور لها

ميرنا نور الدين
ميرنا نور الدين

 


شاركت الفنانة ميرنا نور الدين جمهورها بصورة لها من أحدث ظهور لها، من داخل صالة الألعاب الرياضية، وذلك عبر خاصية "ستوري"،عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.


وظهرت "ميرنا" وهي ترتدي طقم رياضي، حيث ارتدت ليجن باللون الأسود، وتوب باللون الأسود، واعتمدت على تسريحة شعر مميزة، مما أثار تفاعل وإعجاب عدد كبير من الجمهور معها. 

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IMG_٢٠٢٢١٢٢٠_١٩٢٨٠٤


يذكر أن آخر أعمال ميرنا نور الدين مسلسل "دايما عامر" من بطولة مصطفى شعبان، سينتيا خليفة،  لبلبة، عمرو عبد الجليل، صلاح عبد الله، ميرنا نور الدين، محمد ثروت، كريم عفيفى، أحمد الشامى، سما إبراهيم، لمى كتكت، خالد محروس، محمد جمعة ومن كتابة ورشة من الشباب تحت إشراف المؤلف أحمد عبد الفتاح ومن إخراج مجدي الهواري ومن إنتاج الباتروس للمنتج الكبير كامل أبو علي.


وعلى الجانب الآخر شاركت الفنانة ميرنا نور الدين في فيلم "الجريمة" بطولة: أحمد عز، منة شلبي، ماجد الكدواني، سيد رجب، رياض الخولي، نبيل عيسى، محمد الشرنوبي، وناردين فرج، سيناريو وحوار أمين جمال، محمد محرز، تأليف وإخراج شريف عرفة، وإنتاج هشام عبد الخالق.

 

IMG_٢٠٢٢١٢٢٠_١٩٢٨٠٤
IMG_٢٠٢٢١٢٢٠_١٩٢٨٠٤
الفنانة ميرنا نور الدين تطل علي جمهورها من الجيم اعمال ميرنا نور الدين فيلم الجريمة مسلسل دايما عامر

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