الخارجية : الأحوال الجوية في غزة كشفت هشاشة الوضع الإنساني لنحو 1.9 مليون شخص

عرضت قناة القاهرة الإخبارية بيان مصري عربي إسلامي يحذر من تداعيات تدهور الوضع الإنساني في قطاع غزة، وقال إن الأحوال الجوية في غزة كشفت هشاشة الوضع الإنساني لنحو 1.9 مليون شخص.



وجاء في البيان،أنه يثمن جهود أونروا والمنظمات الأممية لتقديم المساعدات لسكان غزة، وقال إنه على إسرائيل ضمان عمل الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية بغزة والضفة.



ولفت البيان المصري العربي الإسلامي، أن أي محاولة لعرقلة قدرة المنظمات الأممية على العمل في غزة والضفة غير مقبولة، وندعم بشكل كامل قرار مجلس الأمن 2803 وخطة ترامب بشأن غزة.



وكشف البيان المصري العربي الإسلامي، عن نواصل الجهود لضمان استدامة وقف إطلاق النار وإنهاء حرب غزة، وندعو إلى ضمان مسار موثوق نحو تقرير المصير الفلسطيني وإقامة الدولة، ونؤكد ضرورة البدء الفوري وتوسيع نطاق جهود التعافي المبكر في غزة.



ودعى البيان المصري العربي الإسلامي إلى فتح معبر رفح في الاتجاهين وفقا لما نصت عليه خطة ترامب، والمجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لرفع القيود عن مساعدات غزة، وإلى فتح معبر رفح في الاتجاهين وفقا لما نصت عليه خطة ترامب.



