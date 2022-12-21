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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اليوم ..جنايات المحلة تنظر محاكمة المتهمين بقتل يوسف ضحية "الآيفون "

جنايات المحلة
جنايات المحلة

تعقد محكمة جنايات المحلة بمحافظة الغربية صباح اليوم جلسة محاكمة المتهمين بقتل الطفل" يوسف مصطفى ناجي سليمان" عمدا مع سبق الإصرار والترصد والمعروف إعلاميا بـ "ضحية الايفون" بدائرة قسم أول المحلة في القضية رقم 7962 لسنة 2022 جنايات أول المحلة والمقيدة برقم 1146 لسنة 2022 كلي شرق طنطا.

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وجاء ذلك في قرار الإحالة أن المتهمين" محمود. م" ، و" علاء الدين م" لأنهما قام بقتل الطفل يوسف ناجي، عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتا النية وعقدوا العزم على إزهاق روحه وأعد لذلك الغرض سلاحين أبيض "مطواتين" وقصا مكان تواجده، وما أن ظفرا به عاجلة المتهم الأول بضربة من سلاحه الأبيض المار بيانه باتت بعنقه حال تواجد الثاني مدججا بسللحه أنف البيان للشد من أزره وحثه على إتمام جرمه ومنع تدخل الأهالي للزود عنه قاصدين من ذلك قتله، فأحدثا به إصابته الموصوفه بتقرير الصفة التشريحية على النحو المبين بالتحقيقات.

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وكانت  مدينة المحلة الكبرى شهدت واقعة مؤسفة، عندما تعدى شخصين ، في العقد الثاني من عمره، على الطفل يوسف 14 عامًا، والمعروف إعلاميًا بـ ضحية الآيفون، وسرقته هاتفه المحمول، وإصابته بجرح طعني في الصدر، وظل طريح الفراش داخل غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة ، وتم تشييع الجثمان وصلاة الجنازة عليه من مسجد عبد الحي خليل، بمدينة المحلة الكبرى، ودفنه في مقابر العائلة بمسقط رأسه في مركز بيلا بمحافظة كفر الشيخ.

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