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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

لو مش معاك فلوس تتصدق .. ردد هذا الدعاء

صدى البلد

قال الشيخ محمد أبو بكر، الداعية الإسلامي، إنه ليس كل الصدقة مال، إنما هناك أمور أخرى لو فعلها الإنسان يعادل ثواب الصدقة والزكاة. 

وأشار “ أبو بكر”، فى فيديو له منشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، أن من كان يريد أن يخرج صدقة أو زكاة ولكن ليس لديه مال أو كان بخيل فليردد هذا الدعاء وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال (( ايما رجل مسلم لم يكن عنده صدقة فليقل فى دعائه اللهم صلى على محمد عبدك ورسولك وصلى على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات فإنها زكاة))، فلو كنت بخيل او معندكش فلوس او تريد تخرج صدقة او زكاة وليس لديك مال فقل هذا الدعاء. 

وأشار الى أن سيدنا عبادة قال انه سمع من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له لكل مؤمن ومؤمنة حسنة  .

الصدقة عمل يعادل ثواب الصدقة ثواب الصدقة

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