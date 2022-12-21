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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ثنائي أجنبي.. مصدر يكشف صفقات الأهلي في الانتقالات الشتويه

صدى البلد

كشف مصدر في الأهلي عن أبرز صفقات الفريق خلال موسم الانتقالات الشتويه المقبله 

 

وأكد مصدر في الأهلي في تصريحات صحفيه أن النادي  يفاوض أكثر من أجنبي لضم ثنائي.. الأول سيكون رأس حربة فوق السن والأخر جناح تحت السن

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خالد الغندور يطالب رسميا بمشاركة الزمالك في بطولة كأس العالم للأندية


يسعى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للتعاقد مع صفقات قوية خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة لدعم صفوف الفريق قبل بطولة كأس العالم للأندية في فبراير المقبل.

 


وقال مجدي عبد الغني: «استقر مسئولو النادي الأهلي على عرض أكثر من لاعب بالفريق على نادي الاتحاد السكندري من أجل الحصول على خدمات مروان عطية لاعب وسط الفريق السكندري، خلال الفترة المقبلة».

مروان عطية هدف الأهلي القادم 
وأضاف: «يُعد مروان عطية أحد أبرز لاعبي الدوري المصري هذا الموسم، حيث يُقدم عروضا جيدة للغاية مع ناديه السكندري، الأمر الذي جعله محط اهتمام قطبي الكرة المصرية، الأهلي والزمالك».

وأوضح: «يرغب الأهلي في استغلال علاقته القوية بالاتحاد السكندري ورئيسه محمد مصيلحي للحصول على خدمات اللاعب، وهناك اتجاه أهلاوي لعرض أكثر من لاعب ممن لا يُشاركون مع الفريق بشكل مُستمر على نادي الاتحاد من أجل إبرام الصفقة».


وتابع: «يُعد الثنائي، حسام حسن وزياد طارق أقوى المُرشحين للانتقال للاتحاد السكندري مقابل انتقال مرون عطية للقلعة الحمراء».

ويذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي حقق الفوز على نظيره فاركو ضمن مباريات الجولة من مسابقة الدوري المصري الممتاز بهدفين مقابل هدف.


سر مشاركة أفشة مع الأهلي أمام فاركو رغم غرامة كولر
وكشف مجدي عبد الغني عن كواليس سبب الدفع بـ محمد مجدي أفشة في تشكيل الأهلي الأساسي أمام فاركو.

وقال عبد الغني، فى تصريحات تلفزيونية: «قال الجهاز الفني للأهلي لمحمد مجدي أفشة إنه تم الدفع به في مباراة فاركو أمس في الدوري من أجل دعمه معنوياً عقب الحملة الشرسة التى تعرض لها عقب أزمة ضربة الجزاء في مباراة فيوتشر بالدوري».

أسباب غرامة أفشة
وأضاف: «تحدث الجهاز الفني مع أفشة حول أزمة تصديه لركلة جزاء في مباراة فيوتشر وهي الركلة التي تم إهدارها ثم قيامه بنشر ستوري عبر حسابه على إنستجرام يهاجم فيه مُنتقديه، وأكد الجهاز الفني للاعب أن ما فعله على إنستجرام تحديداً كان ضد تعليمات الجهاز الفني لذا تم تغريمه مالياً».

وتابع: «واصل الجهاز الفني قائلا إنه كان من الممكن أن نستبعدك من مباراة فاركو لكن تم الدفع به في المباراة حفاظاً على حالتك النفسية وحتى يتم حمايتك من الحملة التى حاولت تدميرك على مدار الأيام الماضية».

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