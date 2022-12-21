خالد الغندور يطالب رسميا بمشاركة الزمالك في بطولة كأس العالم للأندية

أكد الإعلامي خالد الغندور، نجم الزمالك والمنتخب السابق، أن الزمالك سيشارك في بطولة كأس العالم للأندية.

وكتب خالد الغندور، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: "إذا نظمت مصر كأس العالم للأندية، والأهلي بطل أفريقيا والزمالك الوصيف كما حدث، ومصر نظمت البطولة، مين اللي هيشارك مع الأهلي طالما فرقتين من نفس البلد ممنوع والوصيف من نفس البلد، سؤال لبتوع اللوائح".

وسيشارك الأهلي رسميا في بطولة كأس العالم للأندية، والتي ستقام في المغرب شهر فبراير المقبل كممثل لقارة أفريقيا، حيث إن الوداد المغربي سيشارك كممثل للبلد المستضيف البطولة.

وحقق الزمالك أمس، الثلاثاء، فوزا كبيرت أمام حرس الحدود برباعية نظيفة في إطار منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري.