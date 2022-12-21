رئيس البورصة الأسبق : صندوق النقد يدعم تنفيذ مصر لبرامج الحماية الاجتماعية

أكد سامح الترجمان رئيس البورصة المصرية الأسبق، أن صندوق النقد وافق على القرض الممنوح لـ مصر وهذا شهادة من صندوق النقد بمراجعة كل ما يتعلق بالاقتصاد المصري والإطمئنان بأن الاقتصاد المصري لديه القدرة على سداد الالتزامات الدولية .

وقال سامح الترجمان في مداخلة هاتفية في برنامج " اليوم " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" صندوق النقد الدولي أكد موافقته على ما أعلنته الدولة المصرية بأن التنمية المستدامة تكون بقيادة القطاع الخاص وقيام القطاع الخاص بتنشيط الاقتصاد المصري".

وأضاف سامح الترجمان :" صندوق النقد يدعم ما تقوم به الحكومة المصرية من برامج للحماية الاجتماعية لحماية الفئات الأكثر احتياجا والأكثر تأثرا بالأزمة الاقتصادية العالمية".

وتابع سامح الترجمان :" قرض صندوق النقد يعطي رسالة ثقة بأن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الصحيح، وأنه قادر على تلبية الاحتياجات المطلوبة ".

وأكمل سامح الترجمان:" البورصة المصرية تشهد تطورات إيجابية وهدوء في ملف التعامل مع سعر الصرف بعد موافقة صندوق النقد على قرض مصر ".



