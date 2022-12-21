للحد من تغيرات المناخ.. الحل الوحيد الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر ..فيديو

أكد محمد كفافي رئيس المجلس العالمي للإقتصاد الأخضر، أن العالم الآن يواجه نقصا في الغذاء والمياه والطاقة نتيجة التغيرات المناخية، ولا بد من العالم التكاتف ووضع حلول هامة.

وقال محمد كفافي، خلال مداخلة هاتفية لفضائية “اكسترا نيوز”، أنه لا بد من لجوء العالم للطاقة النظيفة،والهيدروجين الأخضر، وتقليل الاعتماد على الطاقة الاحفورية، للحد من تأثيرات التغيرات المناخية.

توجيه دعوة للعالم لاستخدامه

وتابع رئيس المجلس العالمي للإقتصاد الأخضر، أن مصر لديها فرص عظيمة في الاعتماد على الطاقة النظيفة، وتوجيه دعوة للعالم لاستخدامه.