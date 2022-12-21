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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

للحد من تغيرات المناخ.. الحل الوحيد الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر ..فيديو

الهيدروجين الأخضر
الهيدروجين الأخضر

أكد محمد كفافي رئيس المجلس العالمي للإقتصاد الأخضر، أن  العالم الآن يواجه نقصا في الغذاء والمياه والطاقة نتيجة التغيرات المناخية، ولا بد من العالم التكاتف ووضع حلول هامة.

وقال محمد كفافي، خلال مداخلة هاتفية لفضائية “اكسترا نيوز”، أنه لا بد من لجوء العالم للطاقة النظيفة،والهيدروجين الأخضر، وتقليل الاعتماد على الطاقة الاحفورية، للحد من تأثيرات التغيرات المناخية.

توجيه دعوة للعالم لاستخدامه

وتابع  رئيس المجلس العالمي للإقتصاد الأخضر، أن مصر لديها فرص عظيمة في الاعتماد على الطاقة النظيفة، وتوجيه دعوة للعالم لاستخدامه. 

التغيرات المناخية الطاقة النظيفة مصر الغذاء المياه والطاقة

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