بينهم 6 سيدات .. قائمة بـ 22 مرشحا في انتخابات الشيوخ بأسيوط

أعلنت لجنة متابعة الانتخابات وتلقي طلبات الترشح لعضوية مجلس الشيوخ بمحكمة جنوب أسيوط الابتدائية، اليوم الجمعة، القائمة النهائية للمرشحين.

استبعاد أحد المتقدمين لعدم استيفائه المستندات المطلوبة

وأسفرت الكشوف عن استقرار عدد المرشحين على 22 مرشحًا، بعد استبعاد أحد المتقدمين لعدم استيفائه المستندات المطلوبة. عقب انتهاء فترة نظر الطعون الانتخابية وبالتزامن مع ذلك انطلقت الدعاية الانتخابية والتى تستمر حتى 31 يوليو.

وقال المستشار عماد علي، رئيس محكمة جنوب أسيوط الابتدائية ورئيس لجنة تلقي طلبات الترشح، إن العدد الإجمالي 22 مرشحًا بعد استبعاد مرشح.

وأوضح أن القائمة تضم 11 مرشحًا عن أحزاب سياسية، و11 مرشحًا مستقلًا، من بينهم 6 سيدات.

اسماء المرشحين وهم

مجدي عبدالرحيم سليم حزب مستقبل وطن و مصطفي محمود ابراهيم الكحيلي مستقبل وطن وعبدالعاطي احمد محمد علي حزب مستقبل وطن وعادل السكري عن حماة الوطن وعمرو ابوالعيون عن الجبهة

كما تقدم فردي كلا من محمد شيخون عن حزب العدل فردي ومحمد رفعت ابوالوفا مستقل.. وهيثم عبدالرازق عبدالعليم المصري الديمقراطي

ونانسي صلاح حزب الأحرار الاشتراكيين وجرجس صموائيل بشاي مستقل.

ورقية فنجري رمضان مستقل وحاتم صفوت محمود حزب المؤتمر وصفاء ابراهيم محمود مستقل ونتعى موريس عطالله مستقل وبهاء طلعت شحاتة .مستقل واشرف البدرى مستقبل وعلياء عبدالعزيز عامر عن حزب العدل

وعصمت جلال مستقل ومعتز حسن صديق مستقل واسعد عبدالمنعم مستقل واحمد خليفة عبدالله حزب العدل وجيهان عبدالمنعم التونسي مستقل.