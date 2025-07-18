النصر السعودي يحسم صفقة دفاعية مقابل 33 مليون يورو

توصل نادي النصر السعودي إلى اتفاق مع فينورد الهولندي للتعاقد مع مدافعه دافيد هانكو، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وبحسب فابريزو رومانو الصحفي بشبكة سكاي سبورتس، فإن النصر توصل إلى اتفاق مع فينورد لضم دافيد هانكو مقابل 33 مليون يورو.

وأضافت أن دافيد هانكو سيوقع عقدًا مع النصر حتى 2028.

وكان النصر السعودي أعلن الاثنين الماضي تعاقده مع خورخي خيسوس لتدريب الفريق، بعد أشهر قليلة من رحيله عن الهلال.

تعليق خيسوس



وقال خيسوس، في تصريحات نشرتها صحيفة “الشرق الأوسط" السعودية: “لولا دعوة رونالدو لما تواجدت في النصر، كريستيانو لاعب لطالما فاز بكل شيء أينما لعب، ولكن ليس في السعودية حتى الآن، سأرى إن كان بإمكاني مساعدته في الموسم القادم”.

وتابع: “أعشق التواجد في السعودية، إنها بلد المستقبل، سعيد بالعودة إليها، لطالما كنت سعيدًا جدًا هنا، ولطالما حققت الفوز، والآن سأحاول تكرار ذلك”.