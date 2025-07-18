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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

نجم ليفربول يوافق على الانضمام إلى بايرن ميونخ

ليفربول
ليفربول

كشف تقارير صحفي، آخر تطورات ملف مفاوضات بايرن ميونخ للتعاقد مع لويس دياز لاعب نادي ليفربول الإنجليزي.

وذكرت صحيفة “آس” الإسبانية، أن إدارة بايرن ميونيخ عازمة على إتمام صفقة لويس دياز، حيث يثق في  عودة ليفربول إلى المفاوضات بعد توصله إلى اتفاق مع الجناح لتوقيع عقد حتى عام 2029 مقابل 14 مليون يورو بالإضافة إلى مكافآت سنوية.

دياز يصر على الرحيل

وكان فابريزو رومانو، الصحفي بشبكة سكاي سبورتس، أكد أن لويس دياز لاعب فريق ليفربول، منفتح على فكرة مغادرة “أنفيلد” هذا الصيف.

وكتب رومانو عبر حسابه على منصة “إكس”: “لويس دياز، منفتح على مغادرة ليفربول هذا الصيف، وسط اختمام برشلونة وبايرن ميونخ بضمه".

وأضاف: “رفض ليفربول عرضين من بايرن ميونخ، بالإضافة إلى عروض من برشلونة، ويعتزم كلا الناديين محاولة ضمه مجددًا”.

ورفض ليفربول عرضًا رسميًا بقيمة 67.5 مليون يورو من بايرن ميونخ لضم لويس دياز.

وبحسب تقارير صحفية، فإن ليفربول يراقب رودريجو جوس مهاجم ريال مدريد، للتعاقد معه حال رحيل لويس دياز.

بايرن ميونخ لويس دياز ليفربول وأضاف

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