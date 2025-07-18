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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعد محاولته تقليد احتفال رونالدو.. إصابة لاعب برازيلي بالرباط الصليبي

محاولة فاشلة لتقليد احتفال رونالدو
محاولة فاشلة لتقليد احتفال رونالدو

شهدت مباراة بين مونتي أزول وجريميو برودينتي، في بطولة كوبا باوليستا بالبرازيل، مشهدًا حزينًا وغير عاديًا.

وسجل اللاع  كيسلي هدف التعادل لفريقه حريميو في الشوط الثاني لتصبح النتيجة 1-1، وبينما يتجه نحو خط التماس، استجمع قواه وقفز ليُقلّد الاحتفال الذي اشتهر به كريستيانو رونالدو.

لكن  يبدو أن المهاجم سقط في حفرة بعد قفزته، وشعر بألم شديد على الفور، ليتم استبداله.

وبحسب صحيفة “جلوبو” البرازيلية، فإن اللاعب سيخضع اللاعب لمزيد من الفحوصات، والنتيجة الأولية هي التواء في الرباط الصليبي الأمامي. 

وأضافت أن قد اللاعب  كيسلي عن الملاعب لأكثر من ثمانية أشهر، بعد محاولة فاشلة لتقليد نجم النصر السعودي.

مونتي أزول جريميو برودينتي كوبا باوليستا

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