وائل جمعة يحتفل بتخرج ابنته من جامعة ليفربول

احتفل وائل جمعة، نجم الكرة المصرية والنادي الأهلي السابق، بتخرج ابنته.

وكتب وائل جمعة عبر انستجرام: "الحمد لله علي واسع كرمه وتوفيقه حفل تخرج حبيبه بنتي من جامعه ليفربول قسم القانون مع مرتبه الشرف، ربنا يوفقك يا حبيبه قلبي وتوصلي للي تتمنيه في حياتك".

وكان قد كشف وائل جمعة، نجم منتخب مصر والنادي الأهلي السابق، كواليس انضمامه للأهلي ورفض مفاوضات الزمالك.

وقال وائل جمعة في تصريحات تلفزيونية: “عقب مباراة الأهلي وغزل المحلة 2001، كلمني الكابتن حلمي طولان، وبعتلي عربية لتوقيع عقد مع الزمالك في بيته”.

وتابع: “مرتضى منصور طلب من حلمي طولان، أن يوقع معي عقد اتفاق في ورقة بيضة، لحين إحضار العقود الرسمية تاني يوم، ووقعت بالفعل على الورقة”.

وواصل: "نزلت من بيت حلمي طولان، لاقيت محمد عبد الوهاب، عضو مجلس إدارة الأهلي وعدلي القيعي، بيكلموني للتوقيع للأهلي، أبلغتهم بموافقتي على الانتقال للأهلي، وأرسلت لهم نسخة من الورقة".