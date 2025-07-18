مقابل 75 مليون يورو.. مانشستر سيتي يحسم صفقة بريان مبيومو

توصل نادي مانشستر يونايتد إلى اتفاق مع نادي برينتفورد، لضم نجمه بريان مبيومو، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووفقًا للصحفي الموثوق ديفيد أورنستين فإنه بعد مفاوضاتٍ مكثّفة، توصل مانشستر يونايتد وبرينتفورد إلى اتفاقٍ بشأن انتقال بريان مبيومو.

وأضاف أن مانشستر يونايتد سيدفع 75 مليون يورو، بالإضافة إلى 7 ملايين يورو كمتغيرات.

صفقة تبادلية محتملة بين مانشستر يونايتد وتشيلسي

في سياق آخر، ذكرت صحيفة “آس” الإسبانية - نقلًا عن تقارير إسبانية، أن مانشستر يونايتد وضع عينه على مهاجم تشيلسي نيكو جاكسون، بينما يراقب تشيلسي جارناتشو منذ فترة.

وتابعت أن تشيلسي يحتاج إلى تعزيز أجنحته الهجومية بعد رحيل مادويكي، ورغم عدم وجود عروض رسمية، بدأ كلا الناديين بدراسة صفقة تبادلية بينهما.