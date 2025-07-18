أخبار التكنولوجيا |جوجل تستعد لمنافسة سامسونج بهاتف Pixel 10 Pro Fold القابل للطي.. جهاز جديد من فيفو يكسر القواعد بمواصفات خارقة

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

كشفت تسريبات جديدة اليوم عن مزيد من التفاصيل حول هاتف Vivo X300 Pro القادم من فيفو، بعد يوم واحد فقط من تسريب مواصفات الكاميرا الخاصة به.

بعد إطلاق سامسونج لهاتف Galaxy Z Fold 7، تستعد جوجل للكشف عن هاتفها القابل للطي الأحدث Pixel 10 Pro Fold، ليكون المنافس الأقوى في فئة الهواتف القابلة للطي فائقة الفخامة.

فاجأت شركة تكنو Tecno الصينية، الجميع بالكشف عن نموذج لهاتف ثلاثي الطي يحمل اسم Phantom Ultimate G Fold، ضمن رؤيتها لمستقبل الهواتف القابلة للطي.

في ظل تصاعد التوترات بين عمالقة شاشات العرض، أثار حكم حديث صادر عن لجنة التجارة الدولية الأمريكية ITC، تساؤلات حول مستقبل هواتف آيفون في السوق الأمريكي التي تستخدم شاشات مزودة من شركة BOE الصينية.

أصدر أكثر من 40 باحثا من مؤسسات كبرى في مجال الذكاء الاصطناعي مثل OpenAI و جوجل DeepMind و Anthropic و ميتا تحذيرا بخصوص النماذج المستقبلية للذكاء الاصطناعي.

تستعد شركة جوجل لإطلاق سلسلة Pixel 10 المرتقبة، مع تصاعد الحماس بين عشاق الهواتف الذكية مع اقتراب موعد الإعلان الرسمي.

