أخبار التكنولوجيا |جوجل تستعد لمنافسة سامسونج بهاتف Pixel 10 Pro Fold القابل للطي.. جهاز جديد من فيفو يكسر القواعد بمواصفات خارقة

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
Vivo X300 Pro يكسر القواعد.. هاتف جديد من فيفو بمواصفات خارقة
كشفت تسريبات جديدة اليوم عن مزيد من التفاصيل حول هاتف Vivo X300 Pro القادم من فيفو، بعد يوم واحد فقط من تسريب مواصفات الكاميرا الخاصة به.
جوجل تستعد لمنافسة سامسونج بهاتف Pixel 10 Pro Fold القابل للطي
بعد إطلاق سامسونج لهاتف Galaxy Z Fold 7، تستعد جوجل للكشف عن هاتفها القابل للطي الأحدث Pixel 10 Pro Fold، ليكون المنافس الأقوى في فئة الهواتف القابلة للطي فائقة الفخامة.
Phantom Ultimate G Fold.. هاتف ثلاثي الطي من تكنو يقهر هواوي وسامسونج
فاجأت شركة تكنو Tecno الصينية، الجميع بالكشف عن نموذج لهاتف ثلاثي الطي يحمل اسم Phantom Ultimate G Fold، ضمن رؤيتها لمستقبل الهواتف القابلة للطي.
هل يتم حظر هواتف آيفون في الولايات المتحدة.. إليكم السبب
في ظل تصاعد التوترات بين عمالقة شاشات العرض، أثار حكم حديث صادر عن لجنة التجارة الدولية الأمريكية ITC، تساؤلات حول مستقبل هواتف آيفون في السوق الأمريكي التي تستخدم شاشات مزودة من شركة BOE الصينية.
تحذير: نماذج الذكاء الاصطناعي قد تتوقف عن “التفكير بصوت عال”
أصدر أكثر من 40 باحثا من مؤسسات كبرى في مجال الذكاء الاصطناعي مثل OpenAI و جوجل DeepMind و Anthropic و ميتا تحذيرا بخصوص النماذج المستقبلية للذكاء الاصطناعي.
Pixel 10 يقترب.. جوجل تنافس الكبار بأقوى هواتفها حتى الآن
تستعد شركة جوجل لإطلاق سلسلة Pixel 10 المرتقبة، مع تصاعد الحماس بين عشاق الهواتف الذكية مع اقتراب موعد الإعلان الرسمي.