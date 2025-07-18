Phantom Ultimate G Fold.. هاتف ثلاثيي الطي من تكنو يقهر هواوي وسامسونج

بينما تتأهب هواوي للكشف عن هاتفها الثلاثي الطي الجديد Mate XT 2 في الصين خلال سبتمبر المقبل، وتعمل سامسونج على تطوير جهازها الخاص الذي قد يطلق عليه Galaxy Z TriFold، فاجأت شركة تكنو Tecno الصينية، الجميع بالكشف عن نموذج لهاتف ثلاثي الطي يحمل اسم Phantom Ultimate G Fold، ضمن رؤيتها لمستقبل الهواتف القابلة للطي.

وبحسب ما ذكره موقع “gizmochina”، يأتي الهاتف كامتداد لمفهوم Phantom Ultimate 2 الذي عرض سابقا في معرض IFA 2024، ويعكس طموح تكنو في دخول سباق الأجهزة القابلة للطي بثقة وتصميم مبتكر.

تصميم فريد من نوعه



يعتمد Phantom Ultimate G Fold على تصميم داخلي الطي بثلاثة أقسام، ما يعني أن الشاشة تطوى للداخل، بعكس بعض الأجهزة الأخرى التي تعتمد على الطي للخارج.

Phantom Ultimate G Fold

يحمي هذا التصميم الشاشة من الخدوش والصدمات عندما يكون الجهاز مغلقا، ويجعل من الممكن إغلاقه بإحكام دون فجوات، بفضل نظام المفصلات المزدوجة، وهي مفصلة على شكل قطرة ماء من الجهة اليمنى، وأخرى أكبر تطوى من الأعلى.

وعند فتحه بالكامل، يقدم الهاتف شاشة ضخمة بحجم 9.94 بوصة، بينما تتوفر شاشة خارجية لاستخدام الجهاز كأنه هاتف عادي دون الحاجة لفتحه بالكامل، ويتيح نظام المفصلات وضعيات طي متعددة، ما يسمح باستخدامه كـ"محطة عمل" متنقلة صغيرة الحجم.

أنحف هاتف ثلاثي الطي حتى الآن

تدعي شركة تكنو أن Phantom Ultimate G Fold هو أنحف هاتف ثلاثي الطي حتى الآن، حيث يبلغ سمكه 11.49 ملم عند الطي و3.49 ملم فقط عند فتحه، وهو إنجاز هندسي كبير يتفوق على كافة الأجهزة الثلاثية الطي الحالية.

وتعتمد هذه الخفة على مواد متطورة، مثل الفولاذ فائق القوة 2000MPa المستخدم في المفصلات، ولوح خلفي مصنوع من ألياف تيتانيوم بسماكة 0.3 ملم.

ورغم التصميم النحيف، يحتوي الهاتف على معالج قوي، ونظام كاميرا ثلاثية، وبطارية تفوق سعتها 5000 مللي أمبير، ما يشير إلى أداء فائق لا يضحي بالإمكانيات.

هاتف ليس للبيع

جدير بالذكر أن Phantom Ultimate G Fold لا يزال في مرحلة الهاتف المفهومي، أي أنه نموذج تجريبي مخصص لعرض التقنيات المستقبلية، وليس جاهزا بعد للإنتاج التجاري أو الطرح في الأسواق.

مع ذلك، أكدت شركة تكنو أن الجهاز سيعرض رسميا خلال معرض MWC 2026، ما يعكس الجدية في تطوير هذا الابتكار الفريد.