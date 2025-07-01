بتصميم مذهل وسعر منافس.. تكنو تستعد لإطلاق هاتف Spark Go 2

أحدث هاتف ذكي اقتصادي من تكنو ، سبارك جو 2، متوفر الآن رسميًا للشراء . يستهدف سبارك جو 2 المستخدمين الذين يبحثون عن ميزات أساسية بسعر مناسب، ويتميز بترقيات ملحوظة في الشاشة والبرمجيات والصوت

سعر هاتف Tecno Spark Go 2

يأتي سعر هاتف Tecno Spark Go 2 بسعر تنافسي يبلغ 6,999 روبية هندية، يتوفر هاتف Tecno Spark Go 2 بنسخة واحدة بذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 4 جيجابايت وسعة تخزين 64 جيجابايت.

يمكن للمشترين الاختيار من بين أربعة ألوان: الأسود الحبري، والرمادي التيتانيوم، والأبيض الفاتح، والأخضر الفيروزي. بالإضافة إلى Flipkart، يمكن شراؤه أيضًا من المتاجر التقليدية.

مواصفات هاتف Tecno Spark Go 2



يتميز هاتف Spark Go 2 بشاشة LCD مقاس 6.67 بوصة بدقة HD+ ومعدل تحديث 120 هرتز، مما يضمن سلاسة في التمرير والرسوم المتحركة مقارنةً بالهواتف الأخرى في هذه الفئة. ويعمل بمعالج Unisoc T7250 ، مع ذاكرة وصول عشوائي (RAM) فعلية بسعة 4 جيجابايت، وذاكرة وصول عشوائي افتراضية بسعة 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت، قابلة للتوسيع عبر بطاقة microSD.

يعمل الهاتف بنظام HiOS 15 المبني على أندرويد 15، وتعد شركة تكنو بتجربة سلسة تدوم حتى أربع سنوات. كما يتضمن الهاتف Ella AI، المساعد الافتراضي للعلامة التجارية، مع دعم للغات الهندية الإقليمية.

يتميز الهاتف بكاميرا خلفية بدقة 13 ميجابكسل مزودة بفلاش LED مزدوج، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل مزودة بفلاش LED مزدوج لالتقاط صور السيلفي.

ويضم مستشعر بصمة جانبي، ومكبري صوت ستيريو مزدوجين بتقنية DTS، ومستشعر الأشعة تحت الحمراء لمزيد من الراحة.

مميزات هاتف Tecno Spark Go 2

يعمل الجهاز ببطارية بسعة 5000 مللي أمبير/ساعة، وتدعم الشحن السريع بقوة 15 واط عبر منفذ USB-C.

وتشمل خيارات الاتصال تقنيتي 4G VoLTE، وبلوتوث 5.2، وواي فاي (2.4 جيجاهرتز)، وشهادة IP64 لمقاومة الغبار والماء.