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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بتصميم أنيق وسعر منافس .. تكنو تستعد لإطلاق هاتف Spark Go 2

هواتف Go الاقتصادية
هواتف Go الاقتصادية
لمياء الياسين

 أطلقت تكنو رسميًا هاتف Spark Go 2 في الهند، أحدث إضافة إلى سلسلة هواتف Go الاقتصادية. يأتي الهاتف الذكي الجديد بشاشة بثقب في الشاشة بتردد 120 هرتز، ومكبرات صوت DTS مزدوجة، ويعمل بمعالج Unisoc T7250. كما يوفر ميزة "عدم وجود اتصال بالشبكة" الفريدة، التي تضمن عمل الوظائف الأساسية حتى في حالة عدم وجود إشارة شبكة.

مميزات هاتف Tecno Spark Go 2

يتميز هاتف تكنو سبارك جو 2 بشاشة LCD عالية الدقة +HD مقاس 6.67 بوصة، بمعدل تحديث 120 هرتز، ونسبة عرض إلى ارتفاع 20:9، مما يوفر تجربة بصرية سلسة للاستخدام اليومي. يعمل الجهاز بمعالج Unisoc T7250 ، إلى جانب ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 4 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت. كما يحصل المستخدمون على ذاكرة وصول عشوائي افتراضية (RAM) إضافية بسعة 4 جيجابايت، مع دعم بطاقة microSD لمزيد من التوسعة.
يعمل الجهاز بنظام HiOS 15 المبني على أندرويد 15، ومن المتوقع أن يوفر استخدامًا سلسًا لمدة تصل إلى أربع سنوات. 

يحتوي الهاتف على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير/ساعة مع دعم الشحن السريع بقدرة 15 واط.

مواصفات تكنو سبارك جو 2
 

من حيث المواصفات، يضم الهاتف كاميرا خلفية بدقة 13 ميجابكسل مع فلاش LED مزدوج، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل مع فلاش LED مزدوج لالتقاط صور السيلفي. كما يتضمن الهاتف ماسح بصمة جانبي، ومستشعر أشعة تحت الحمراء، ومكبري صوت ستيريو بتقنية DTS. وتشمل الميزات الأخرى مقاومة الغبار والرذاذ بتصنيف IP64، وتقنية VoLTE مزدوجة، وبلوتوث 5.2، وواي فاي 2.4 جيجاهرتز، ومنفذ USB-C.

سعر Tecno Spark Go 2 
 

سعر هاتف تكنو سبارك جو 2 هو 6999 روبية هندية للنسخة الوحيدة بذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 4 جيجابايت وسعة تخزين 64 جيجابايت. يتوفر بأربعة ألوان: أسود، ورمادي تيتانيوم، وأبيض ، وأخضر فيروزي. سيتوفر الهاتف الذكي للشراء ابتداءً من 1 يوليو عبرأحدى المواقع الألكتروية

هواتف الهاتف الذكي هواتف Go الاقتصادية هاتف تكنو سبارك هاتف تكنو سبارك جو 2

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