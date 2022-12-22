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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مدرب منتخب مصر السابق: الأهلي يحتاج لتدعيمات ويفتقد الشراسة

صدى البلد


علق ضياء السيد مدرب منتخب مصر السابق، أن تصريحات سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي بشأن التدعيمات الجديدة، خصوصًا أن الفريق في حاجة لدعم قوي، خلال شهر يناير المقبل، مؤكدا بأن الفريق بالفعل يفتقد الشراسة.

وقال ضياء في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc الفضائية: "عبدالحفيظ موجود داخل النادي الأهلي ويشعر بكافة الأمور وبأداء الفريق، ولابد من ضم صفقات بكواليتي مميز".

صفقات الاهلي

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وأضاف: "من المهم ضم صفقتين أو ثلاث صفقات مؤثرة في أداء الأهلي، وأن يكون اللاعب الجديد في الملعب بصفة مستمرة، كما أن برونو سافيو يسير بشكل جيد، وقيمته ستظهر مع تطوير الأداء الجماعي للأهلي في الفترة المقبلة".

وواصل: "مارسيل كولر مدرب الأهلي زود الأفكار كثيرًا في عقله، وبدأ يغير كثيرا في التشكيل، ولكن لا يجب عليه أن يقوم بالتدوير في كل مباراة، الفريق في حاجة لحصد مزيد من النقاط، وان يذهب الفريق إلى كاس العالم للأندية في الصدارة".

وزاد: "الأهلي كان يسير بشكل جيد في الأداء الدفاعي، لكن هناك ثغرات مؤثرة، وبدأ الفريق يستقبل أهداف، وكل ذلك بسبب التغيير في التشكيل".

وأكمل: "الأهلي في نهاية الموسم الماضي، اللاعبين أرهقت بالفعل، ولا يجب أن يتم حساب الأمور حاليا بحسابات الموسم الماضي، لأن كثرة التدوير تعطي اللاعبين حالة من عدم الثقة، وألوم اللاعبين عليهم أن يكونوا أفضل من ذلك في الملعب".

وأتم: "ختم الإجادة هو ثبات التشكيل، ومن الوارد دخول عنصر أو عنصرين للإصابات أو الإيقافات، ولابد أن يكون هناك رد فعل أقوى في المباريات المتألقة".

الأهلى اتحاد الكرة منتخب مصر سيد عبدالحفيظ ضياء السيد مدير الكرة بالنادي الأهلي

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