شبانة: كلاتنبرج سيحتل التريند خلال الفترة المقبلة..ويجب على اتحاد الكرة حماية حكامه



أكد الإعلامي محمد شبانة، أن الإنجليزي مارك كلاتنبرج رئيس لجنة الحكام سيحتل التريند خلال الفترة المقبلة، خصوصًا بعد التصريحات التي أدلى بها وتحليله للحالات التحكيمية والتأكيد على ركلة أحقية برونو سافيو في الحصول على ركلة جزاء لصالح الأهلي ضد فيوتشر، بعد ارتكابها من جانب سعد سمير.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc الفضائية: "كلاتنبرج قال أنه قام بتأييد قرارات الحكم أمين عمر بشأن أحقية الأهلي في الحصول على ركلة جزاء أمام فيوتشر، وكذلك طرد عمر كمال عبد الواحد بعد طرده بسبب الخشونة ضد محمد عبدالمنعم مدافع الأهلي".

لائحة خاصة بالحكام..

وأضاف: "لابد من عمل لائحة خاصة للتعامل مع الحكام في وسائل الإعلام، ما يحدث أنهم يريدون قتل عدالة التحكيم، هل العدالة مبنية على اللون أم القرار العادل؟".

وواصل: "هناك حالة لغط تجاه كلاتنبرج بسبب اللغط الدائر حول تحليله للمباريات، اتخيل ان المنافسة بين الأندية في الملعب، لكن الأمور أصبحت أكبر من ذلك، يجب على اتحاد الكرة حماية حكامه في الفترة المقبلة".