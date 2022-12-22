وفاة الأنبا كيرلس أسقف نجع حمادي بعد صراع مع المرض

مطرانية نجع حمادي تعلن وفاة اسقفها

أعلنت مطرانية نجع حمادي وتوابعها وفاة أسقفها الأنبا كيرلس أسقف نجع حمادي وبهجورة وفرشوط وأبو تشت والوقف ورئيس دير الأنبا بضابا.

وقال بيان المطرانية، بقلوب يملؤها الرجاء نزف إلى الأحضان السائية الروح الطاهرة التى لأبينا الطوباوي مثلث الرحمات الحبر الجليل الأنبا كيرلس أسقف نجع حمادي، وبهجورة، وفرشوط، وأبو تشت، والوقف، ورئيس دير الأنبا بضابا، بعدما احتمل في صبر وشكر صليب المرض، حتى استراح اخيرا من أتعاب الجسد وها هو يتهلل مع القديسين والسمائيين في الموضع الذي هرب منه الحزن والكأبة والتنهد والمرضى ليرتدي الجسد النوراني المعافى من كل تعب.

وتابع البيان قائلا، أذكرنا يا ابانا أمام رب المجد ليعيننا الله كما أعانك، نعزى أنفسنا جميعا كهنة وشمامسة وخدام وخادمات وشعب ايبيارشية نجع حمادي وتوابعها، وسنوافيكم تباعا بكافة الترتيبات ومواعيد نظرة الوداع وصلاة القداس الإلهي وصلاة التجنيز، الرب يمنحنا عزاء سماويا ويصبر قلوب شعبه ومحبيه.

كان قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية قد هنأ أمس الكنائس المسيحية التي ستحتفل يوم الأحد المقبل بعيد الميلاد المجيد.

جاء ذلك في مستهل عظته الأسبوعية في اجتماع الأربعاء مساء أمس، وقال قداسته: "أحب أن نهنئ إخوتنا في الكنائس المسيحية الذين سيحتفلون بعيد الميلاد المجيد يوم الأحد القادم، حسب التقويم الغربي في ٢٥ ديسمبر."

وأضاف: "احتفالنا بعيد الميلاد هو احتفال واحد في العالم، ولكن اختلاف التقاويم بين الشرق والغرب يجعل وجود فارق ١٣ يومًا، ففي الغرب يحتفلون في ٢٥ ديسمبر ونحن في الشرق نحتفل يوم ٧ يناير، ولا علاقة لهذا الاختلاف بالإيمان أو العقيدة أو في المناسبة، ولكنه اختلاف التقويم أو اختلاف فلكي كما يقولون".

كان قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية قد استقبل في المقر البابوي بالقاهرة، أول أمس وزير الداخلية والبلديات اللبناني القاضي بسام مولوي، وذلك في إطار زيارته الحالية لمصر.

وقال القمص موسى إبراهيم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية - في تصريح له - إن وزير الداخلية اللبناني أشار إلى أنها المرة الأولى التي يزور فيها مصر، معربًا عن سعادته بدعوة وزير الداخلية المصري اللواء محمود توفيق له لزيارة مصر.