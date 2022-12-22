رسائل نارية من شوبير لجماهير الأهلي

وجه الإعلامي أحمد شوبير، رسائل نارية إلى جماهير النادي الأهلي الغاضبة من أداء الفريق الأول لكرة القدم في المباريات الأخيرة ،وذلك عقب الفوز الصعب الذي جاء فى الدقيقة الأخيرة أمام فاركو بالدوري الممتاز .

وقال أحمد شوبير، في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية «أون تايم سبورتس»: «الأهلي في صدارة الدوري ولم يخسر أي مباراة وتعادل في مباراة واحدة والجماهير غاضبة وحزينة وقلقانه! أنت متصدر الدوري، أنت مخسرتش غير نقطتين في 8 مباريات"

وأكمل شوبير :" الأهلي لو ظل على هذا المعدل سيتوج ببطولة الدوري، ممكن تزعل من مستوى الفريق وتراجع الأداء في الشوط الثاني ولكن في روح بدليل حصول الفريق على ضربة جزاء في الوقت بدل الضائع أمام فيوتشر وأحرز هدف الفوز في الدقيقة الأخيرة أمام فاركو".

رد فعل جمهور الزمالك

وأضاف: “جمهور الزمالك فرح بفريقه وتناسى العرض السيئ أمام البنك الأهلي وكان الأهم لهم تحقيق المكسب وهذا ما كان أهم ما يميز جمهور الأهلي”.

وتابع: “جمهور الأهلي كان عامل ملحمة في الملعب في مباراة فاركو حتى الدقيقة، وهذا يجب أن يكون أيضًا خارج الملعب، وليس من جمهور الأهلي فقط بل من جمهور جميع الأندية”.

وتابع: “أنت متصدر الدوري يا أخي، إيه الحملة الغريبة دي على السوشيال ميديا، ألاقي هجوم على كولر وعلى محمد الشناوي وعلى محمد شريف، فين المساندة ولما تيجي تخسر بعد كده تيجي تزعل لا ذنبك على جنبك”.