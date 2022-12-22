عودة نجمي الفريق.. آخر تطورات الحالة الصحية للاعبي الأهلي المصابين

يعاني الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من إصابة العديد من اللاعبين، والتي تؤثر على الفريق الذي انخفض مستواه في المباريات الأخيرة بالدوري الممتاز.

مصير محمد عبدالمنعم



و يستعيد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خدمات محمد عبد المنعم مدافع الفريق فى مباراة سموحة المقبلة، والمحدد لها السابعة مساء الأحد القادم، فى إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وغاب محمد عبد المنعم عن مباراة فاركو و الأهلي بسبب تراكم الإنذارات، بعد حصوله على الكارت الأصفر الثالث فى مباراة فيوتشر قبل الأخيرة.

وكان محمد عبد المنعم قد غاب ايضا عن المشاركة فى تدريبات الأهلي الجماعية الأخيرة التى سبقت مباراة فاركو مباشرة بسبب شكواه من كدمة فى الرباط الصليبي بالركبة ولكنها لن تعوقه عن التواجد فى الحسابات الفنية لمباراة سموحة القادمة.



موقف إصابة بيرسي تاو



ولعل بيرسي تاو، أبرز اللاعبين الذي تتجدد إصابتهم بإستمرار مع الأهلي , وبدا يثير التساؤلات حوله من جديد بعد تعرضه لإصابة عضلية جديدة فى مباراة الاتحاد السكندري الأخيرة، والتى حسمها الأحمر بثلاثية دون رد فى إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وتعرض بيرسي تاو في مباراة الإتحاد السكندري والأهلي للإصابة بمزق فى العضلة الخلفية، ستحرم الفريق من جهوده لفترة لن تقل عن 6 أسابيع على الأكثر، وهي الإصابة التى سبق وأن تعرض لها فى وقت سابق أيضا وحرمت الفريق من جهوده.



طاهر محمد طاهر



وواصل طاهر محمد طاهر، لاعب الأهلي تدريبات الجري حول الملعب، في إطار المرحلة الثانية من البرنامج التأهيلي الذي يخضع له.



كما أدى طاهر فقرات تأهيل في الجيم قبل أن يستكمل البرنامج بالجري حول الملعب؛ للتخلص من الإصابة التي تعرض لها خلال الفترة الماضية.

وغاب طاهر عن التدريبات الجماعية ومباريات الفريق خلال الفترة الماضية، بسبب إصابته بجزع في الرباط الداخلي للركبة.