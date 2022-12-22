مصرع شاب متأثرا بإصابته إثر تعدي عمه عليه في البحيرة

شهدت إحدى القرى التابعة لدائرة مركز شرطة دمنهور بمحافظة البحيرة ، واقعة مؤسفة ، حيث لفظ شاب يعمل صحفى بقسم الحوادث بإحدى الصحف ، مصرعه متأثرا بإصابته ، إثر قيام عمه وتجلى بالتعدى عليه ، بالضرب منذ قرابه شهر ، تم وضعه، خلالها داخل العنايه المركزه بمستشفى دمنهور التعليمى إلى أن لفظ أنفاسه الأخيرة صباح اليوم ، وذلك بسبب الاستيلاء على الميراث الخاص بالمجنى عليه.

ترجع أحداث الواقعة منذ أكثر من شهر بتلقى اللواء أحمد خلف مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة إخطارا من مأمور مركز شرطة دمنهور ، يفيد بوصول " محمود الجماس " مقيم بإحدى القرى التابعة لدائرة المركز ، إلى مستشفى دمنهور التعليمى مصاب بنزيف حاد إثر قيام بعض الأشخاص بالتعدى عليه وتم حجزه بالعناية المركزة لتلقى العلاج اللازم وجارى تحرير محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة برئاسة المستشار محمد شلوف رئيس نيابة مركز دمنهور ، والتى أمرت بإجراء تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وظروفها وملابساتها وضبط مرتكبيها.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة لمكان الواقعة وبالفحص تبين أن من قام بارتكاب الواقعة هو عم المجنى عليه بمساعدة نجله وذلك من أجل الاستيلاء على الميراث الخاص به.



وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.