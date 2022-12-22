بدأت تظهر عليه.. عشرينية ترفع دعوى خلع ضد زوجها بسوهاج لسبب صادم

"ريحته مُقززة مبيستحماش افضل ازن واقوله استحمى ينفض لي.. بشتري له منتجات اللي يشوفها يحب يستخدمها كل ساعة مش بصفة يومية بس.. هنقول ايه النضافة الشخصية دي طبع وع الأغلب وراثة"، بهذه الكلمات بدأت مي عبدالسلام، ابنة منطقة نجع ابو شجرة، دائرة قسم شرطة ثانٍ سوهاج، حديثها مع موقع صدى البلد.

وأوضحت أنها أقامت دعوى خلع على زوجها منذ أكثر من شهرين؛ لإرادتها الإنفصال عن زوجها (ر. م. م- ٣٣ سنة- مندوب بإحدى الشركات الخاصة)، نهائيًا؛ لعدم اهتمامه بنظافته الشخصية.

وأكدت ذي الـ 27 عامًا، أنها تزوجته منذ عامين، زواج صالونات عن طريق إحدى أقارب والدتها، ولم يكن على ما هو عليه الآن بل بدأت تظهر عليه تفاصيل عدم النظافة الشخصية عقب زواجهما بثمانية أشهر.

مبيستحماش.. عشرينية ترفع دعوى خلع على زوجها

واستكملت حديثها قائلة:" بقيت احسه قاصد يقرفني منه.. يرجع من الشغل يغير هدومه ويتغدا حتى من غير ما يغسل ايده واقوله يا حبيبي مجهزة لك الحمام وعامله لك بخار وحمامات كريم وحاجات ميلاقيهاش في اجدع حمام بخار برا يرد بكل سخافه يقولي تعبان مش قادر".

"اتخنقت منه ومكنتش طايقه ريحتي حسيت ان ريحته طبعت عليا انا كمان.. النظافة الشخصية دي أهم حاجه في الشخص لو مش موجودة خلاص انتهى كل شئ.. الحمدلله ان ربنا ما اكرمناش بأطفال عشان مبقاش مطلقة وكمان في رقبتي عيل.. اهلي زعلوا مني ولحد دلوقتي محدش فيهم بيكلمني بس انا مش هقبل اعيش في مع واحد مش نضيف عشان أرضي الناس ع حساب نفسي".