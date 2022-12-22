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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

التصريح بدفن مُعلمة توفيت بذبحة صدرية داخل الفصل في سوهاج

صدى البلد

صرحت النيابة العامة بدفن جثمان مُعلمة لغة عربية بإحدى مدارس مركز طما شمالي محافظة سوهاج، توفيت داخل إحدى فصول المدرسة أثناء شرحها للتلاميذ؛ إثر إصابتها بـ"ذبحة صدرية"، دائرة المركز، وعلى الفور تم نقلها إلى مشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طما، يفيد بورود بلاغ من المدعو “جمال. ع”، 48 سنة، مدير مدرسة دائرة مركز طما، مفادها حدوث حالة إغماء لإحدى المدرسات داخل الفصل الدراسي بالفترة المسائية.

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وبالانتقال والفحص، تبين أنها تُدعى “منال. ا”، 40 سنة، مُعلمة لغة عربية بالمدرسة، وتقيم بذات الناحية، وبتوقيع الكشف الطبي عليها، تبين أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة ذبحة صدرية.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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