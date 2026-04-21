11,05 مليون مركبة مرخصة في مصر

أصــدر الجـهــاز المركــزي للتعبئـة العامة والإحصـاء اليــوم الثلاثاء الموافق 21 / 4 /2026 نشــرة حصـر ‏المركـبات المرخـصة في 31/12/2025 وكانت أهم مؤشراتها ما يلي:‏



بلغ إجمالي عدد المركبات المرخصة بمحافظات الجمهورية 11,05 مليون مركبة في 31/12/2025 مقابـــل 10,41 مليون مركبة في 31/12 /2024 بنسبة ارتفاع قدرها 6,1٪.



جـاءت محـافـظة القـاهـرة في المرتبـة الأولــــى حيث بلغت عــدد المركــــــبات بـــها 2,8 مليون مركبـــة بنســبة 25,7٪ ومحافــظة الجيــزة في المرتبــة الثانية بعدد 1,6 مليـون مركبة بنسبة 14,4٪ ثم محافظة الإسكندرية في المرتبة الثالثـة بعدد 780,5 ألف مركبة بنسبة 7,1٪ وجاءت محافظة جنوب سيناء في المرتبة الأخيرة حيــث بلغت عــــدد المركبات بها 46,7 ألف مركبـة بنسبة 0,4 ٪ من إجمالي المركبــات ذلك في 31/12/2025.

• بلغ إجمالي عدد السيارات المرخصة 6,0 مليون سيارة بنسبة 54,1 ٪ من إجمالي المركبات في 31/12/2025 وكان العدد الأكــبر للسيارات الخاصة (ملاكي) حيــــث بلغت 5,7 ملــــيون سيارة بنسبة 94,8٪ تليها سيارات الأجرة بعدد 295,2 ألف سيارة بنسبة 4,9٪ وأقلهـــــا ســيارات مؤقت بعدد 125 سيارة.

• بلغ إجمـــــــالي عدد الأتوبيســات المرخصــــة 182,1 ألف أتوبيس بنسبة 1,6٪ من إجمالي المركبات في 31/12/2025 وجاء الأتوبيـــس الخــاص في المرتبة الأولى بعدد 72,9 ألف أتوبيس بنسبة 40,0٪ والاتوبيس العــام في المرتبة الأخيــــرة بعــدد 13,2 ألف أتوبيس بنسبة 7,3٪ من إجمالي عدد الاتوبيسات.

• بلـغ إجمالي عـدد سيارات النقـل والمقطــــورات المرخصـة 1,4 مليـون سيارة بنسبة 12,2٪ مـن إجمــالي المـركبات فــي 31/12/2025 حيث بـلغ إجمالي عدد سيارات النقـل المرخصة 1,2 مليون سيـارة بنســبة 92,0٪، وبلـغ إجمالي عدد المقطورات المرخصـة 107,7 ألف مقطـورة بنسبة 8,0 ٪ مـن إجـمـــــــالي عدد سيارات النقل والمقطورات فــي 31/12/2025.