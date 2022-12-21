ساعة شيطان فرقتهم.. القصة الكاملة لـ تخلص محامٍ من زوجته في سوهاج

جريمة مأساوية في محافظة سوهاج.. أسرة هادئة تعيش في بيت صغير، مكونة من زوج يعمل محامياً، وزوجته تعمل معلمة، و3 أطفال صغار، ولكن دائماً يحدث مشادات كلامية بين الزوجة وشقيقات زوجها الثلاث، ليدب الخلاف بينها وبين زوجها، لتلقى مصيرها على يد زوجها.

"صدى البلد" انتقل إلى موقع الحادث لمعرفة تفاصيل الجريمة، وبدأت إحدى جيران المحامي الذي قتل زوجته ذبحًا في منطقة العارف بالله، دائرة قسم شرطة أول سوهاج، حديثها قائلة "الأسرة دي مختصرة جدًا محدش بيسمع لهم صوت وآخرهم معانا كلنا كده السلام عليكم.. يوم الواقعة أنا سمعت صوت الأستاذة الله يرحمها وهي بتزعق وبتقول حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم كلكم.. تقصده هو وأخواته البنات".

وأوضحت السيدة الخمسينية، أنها قد استمعت إلى حديث القتيلة يوم إنهاء عمرها على يدي زوجها، حيث ردّدت بعض الجمل مفادها الدعاء على والد أطفالها "القاتل"، وشقيقاته الثلاثة، حيث قالت حينها: "حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم.. عشان مليش حد، مستعبدني منكم لله كلكم اشوف فيكم يوم".

وأكدت الجارة الخمسينية خلال حديثها مع موقع صدى البلد، أن هذه الأسرة مكونة من زوج محامي وزوجة مُعلمة بمدرسة إعدادي، وثلاثة أطفال، مُشيرة إلى حُسن سمعة الزوجين ولطفهما، وعدم اختلاطهما بأي أحد بالمنطقة، وأمام خبر قتل الزوج لزوجته وقع عليهم كالصاعقة ولم يصدق أحد ما حدث لتلك الأسرة الخلوقة.

واستكملت حديثها: "بعد كده شوفته اخد الأولاد وأخواته البنات ووصلهم ورجع على البيت وسمعنا صوت خبط ورزع وصوت عالي بس محدش عرف يفسره يعني.. بعد ساعة لقينا حكومة ونيابة وتمثيل جريمة وحكاية كبيرة اوي الواحد مكنش يعرف أن الأمور هتوصل لكده".

قرار النيابة العامة

وكانت قد أمرت النيابة العامة بتجديد حبس محام، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ إثر اتهامه بقتل زوجته، مُعلمة في الثلاثينيات من العُمر؛ إثر نشوب خلافات عائلية فيما بينهما، دائرة قسم شرطة أول سوهاج.

أقوال القاتل بالنيابة العامة

وقد جاء في أقوال المتهم الذي أبلغ عن الواقعة بنفسه، كالآتي:" احنا كنا بنتخانق زي أي زوجين وفجأة هي مسكت السكينة تهددني بيها سحبت السكينة من ايديها وبهوشها لقيتها نطرت من ايدي في رقبتها.. أقسم بالله العظيم ما كنت أقصد قتلها.. هي ملهاش غيري وأنا كنت مكتفي بيها عن العالمين.. كانت ساعة شيطان وفرقتنا ودمرت شملنا".

وكانت قد لقيت مُعلمة في الثلاثينيات من العُمر، مصرعها على يدي زوجها المحامي، حيث تخلص منها عقب نشوب مشادة كلامية بينها وبين شقيقاته الثلاثة؛ نتج عنها حدوث مشاجرة جعلته يتهجم عليها بسلاح أبيضٍ ويُنهي حياتها، بمنطقة العارف بالله دائرة قسم شرطة أول سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول سوهاج، يفيد بورود بلاغ من الأهالي، مفاده نشوب مشاجرة بين زوج وزوجته وشقيقاته الثلاثة؛ نتج عنها مقتل الزوجة على يدي زوجها ، داخل منزل زوجيتهما بمنطقة العارف بالله دائرة القسم.

وبالانتقال والفحص تبين مقتل المدعوة (إيمان. ا- 33 سنة- مُعلمة بمدرسة إعدادي- وتقيم دائرة القسم)، على يدي زوجها المدعو (مؤمن. ص- 36 سنة- محامي- ويقيم دائرة القسم)؛ بسبب حدوث مشاجرة بين الفقيدة وشقيقاته الثلاثة.

تم ضبط المتهم والأداة المستخدمة بالواقعة، و بمواجهته أقر بارتكاب الواقعة لذات السبب سالف الذِكر، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي أمرت بما تقدم.