4 أيام للتحقيقات.. حبس سارق محل لبيع الهواتف المحمولة بسوهاج

أمرت النيابة العامة بحبس سارق محل لبيع الهواتف المحمولة، بدائرة مركز طهطا شمالي محافظة سوهاج، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، حيث كان بحوزته المسروقات، وأقر بارتكاب الواقعة؛ لمروره بضائقة مالية.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة طهطا، يفيد بورود بلاغًا من المدعو (جمال. ع)، يفيد باكتشافه سرقة محل الهواتف المحمولة الخاص به، ناحية شارع المحطة دائرة القسم.

وبالانتقال والفحص والمعاينة، تبين وجود آثار نقب للمحل من الخلف، وسرقة عدد كبير من الهواتف المحمولة من داخله.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث جنائي من ضباط وحدة مباحث القسم، وتم تكثيف التحريات حول الواقعة، وتفريغ كاميرات المراقبة في محيط المنطقة، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة المدعو (عمرو.ا.م. ا- 34 عامًا- عاطل- يقيم بذات الناحية).

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم استهداف المتهم المذكور وأمكن ضبطه، وبحوزته المسروقات، وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة؛ لمروره بضائقة مالية.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي أمرت بما تقدم.