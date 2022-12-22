اتربيت على ايده.. نسرينا: جوزي كان ضعف عمري وانفصلنا عشان نرتاح.. فيديو

حلت نسرينا نجمة الإعلانات في التسعينات، ضيفه على الإعلامية ياسمين عز ببرنامج "كلام الناس”، والمذاع عبر قناة "إم بي سي مصر”.

وعلقت نسرينا نجمة الإعلانات في التسعينات، على انفصالها عن زوجها قائله: “كان ضعف عمري واتربيت على ايده، لما اتعرفت عليه كان عندي 15 سنة ونصف وهو كان عنده 30 سنة”.

وأضافت: “لم أشعر بفارق السن بيننا، وهو كان من الشخصيات التي تحب الحياة وكان عملي جدا وأكثر شيئ يحبه في حياته عمله”.

وأوضحت نسرينا نجمة الإعلانات في التسعينات،: “انفصلنا عشان نرتاح من بعض شوية بكل احترام، وحاليا ليس لدي استعداد لأي علاقة أو معرفة طباع رجل آخر”.

