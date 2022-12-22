إصابة 5 بينهم طفلان في حادث مروري بالوادي الجديد

أصيب 5 أشخاص بينهم طفلان، في حادث مروري، مساء اليوم الخميس، بمركز الفرافرة في محافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول مصابين في حادث مروري لمستشفى الفرافرة المركزي.

تبين تصادم دراجة نارية في عربة "كارو" بقرية " النهضة" التابعة لمركز الفرافرة أسفر عن إصابة كل من على خلف علي 27 عامًا، إلهام خلف على، 40 عاًمًا، إسراء إيهاب عبد الرحيم، 6 أعوام، محمود إيهاب عبد الرحيم، 4 أعوام، خلف رجب عبد الرحيم، 50 عاًما، بإصابات وجروح متنوعة ومتفرقة بأنحاء الجسم.

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث ونقلت المصابين لمستشفى الفرافرة المركزي لتلقي العلاج، فيما تحرر محضر بالحادثة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.