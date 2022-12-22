الركود ومخاوف رفع سعر الفائدة الفيدرالية يعصفان بالأسهم الأمريكية

تراجعت الأسهم الأمريكية إلى المنطقة الحمراء، اليوم الخميس، وسط مخاوف وول ستريت من حدوث ركود اقتصادي ورفع إضافي لأسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وعند جرس الإغلاق، انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 348 نقطة بعد أن انخفض في وقت سابق بأكثر من 800 نقطة إلى المنطقة الحمراء. انخفض مؤشر S& P 500 بمقدار 55 نقطة حيث انخفض مؤشر ناسداك المركب للتكنولوجيا بمقدار 233 نقطة.

قادت شركات التكنولوجيا الطريق في الخسائر، حيث تراجعت عمالقة أشباه الموصلات مثل Lam Research و Advanced Micro Devices بنسبة 10٪ و 7٪ على التوالي، وتراجعت شركة تصنيع السيارات الكهربائية Tesla بأكثر من 8٪ بعد الإعلان عن خصومات كبيرة على السيارات.

وذكرت شبكة “سي إنبي سي” الأمريكية، أن “الأسهم انخفضت إلى أدنى مستوياتها” بعد فترة وجيزة من تصريح ديفيد تيبر، مؤسس إدارة Appaloosa، للمنفذ أنه “يميل إلى أسواق الأسهم”.

وخسر مؤشر داو جونز أكثر من 5.5٪ في ديسمبر وحده، وكان أداء مؤشر ستاندرد آند بورز وناسداك أسوأ هذا الشهر، بعد أن انخفض بنسبة 7.5٪ و 9.7٪ على التوالي.