أمريكا تعلق على تصريح بوتين بشأن إنهاء حرب أوكرانيا قريبا

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الخميس، إن روسيا لم تُظهر أي رغبة جدية في إنهاء الحرب بـ أوكرانيا.

جاءت تصريحات بلينكن، بعد وقت قليل على تصريح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه يريد إنهاء الصراع "في أقرب وقت ممكن".

وقال بلينكن في مؤتمر صحفي غداة زيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لواشنطن: "اليوم بشكل أساسي، لم تظهر روسيا أي اهتمام بالانخراط في دبلوماسية جدية لإنهاء الحرب”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن هدف روسيا هو إنهاء الصراع الأوكراني في أقرب وقت ممكن.

وقال بوتين في مؤتمر صحفي: "هدفنا ليس تأجيج الصراع العسكري بل على العكس، هدفنا هو إنهاء هذه الحرب. نحن نسعى لتحقيق ذلك وسنواصل الكفاح".