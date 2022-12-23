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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تفاصيل تصويت الشيوخ الأمريكي على قانون الموازنة لتجنب الإغلاق

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أقر مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون تمويل حكومي‭ ‬حجمه 1.66 تريليون دولار، الخميس، قبل أن يرسله إلى مجلس النواب للتصديق عليه بما يحول دون إغلاق جزئي للوكالات الاتحادية.

وواجه مشروع قانون الموازنة صعوبات في التمرير، وسط خلافات بين المشرعين الأميركيين بشأن عدد من القضايا، بما في ذلك سياسة عن الهجرة تعرف باسم "تايتل 42"، وحجم الإنفاق.

وبحسب "أسوشيتد برس"، فإنَّ القضية المحورية في هذا الشأن هي تعديل مقترح من السيناتور مايك لي، وهو جمهوري من ولاية يوتا، يسعى لتمديد العمل بسياسة الهجرة التي يُطلق عليها "تايتل 42" .

وتتيح هذه السياسة التي فعلتها إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في عام 2020 لمسؤولي الحدود طرد المهاجرين القادمين في ظل حالة الطوارئ الصحية التي تم إعلانها أثناء جائحة كورونا.

ويشجع الجمهوريون في مجلس النواب، بمن فيهم النائب كيفن مكارثي الذي سيكون على الأرجح الرئيس التالي للمجلس، زملاءهم في مجلس الشيوخ على دعم تمديد قصير المدى فقط لسياسة "تايتل 42". وبهذه الطريقة، سيكون لديهم قدرة أكبر على تشكيل التشريع.

تجنب الإغلاق

وفي وقت سابق الأربعاء، تحدث زعيم الديمقراطيين بمجلس الشيخ تشاك شومر وزعيم الجمهوريين في المجلس ميتش ماكونيل، الأربعاء، وحثا زملاءهما على التصويت لصالح هذا الإجراء، على الرغم من أنهما أكدا على أولويات مختلفة.

وقال شومر إن أسوأ شيء يمكن أن يفعله الكونجرس الآن هو إعطاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أي إشارة بأنَّ الولايات المتحدة تتراجع في التزامها بالدفاع عن أوكرانيا.

وشدد على هذه الرسالة في المساء، قائلاً إنه التقى للتو مع زيلينسكي. وأضاف شومر: "لقد أوضح أنه بدون حزمة المساعدات هذه، سيكون الأوكرانيون في ورطة حقيقية وقد يخسرون الحرب، وهذا يجعل الحاجة الملحة لإنجاز هذا التشريع أكثر أهمية".

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معارضة جمهورية

ويواجه ماكونيل معارضة من العديد من الجمهوريين الذين لا يؤيدون مشروع قانون الإنفاق ويستاءون من إجبارهم على التصويت على مثل هذه الحزمة الضخمة مع القليل من الوقت قبل الإغلاق المحتمل وعطلة عيد الميلاد.

وقال ماكونيل إن "أعضاء مجلس الشيوخ لديهم خياران فقط هذا الأسبوع، إما أن نعطي قواتنا المسلحة الموارد واليقين اللذين يحتاجان إليهما، أو سنحرمهم من ذلك".

ويتضمن مشروع القانون الذي يمتد لـ4 آلاف و155 صفحة، حوالي 772.5 مليار دولار للبرامج غير الدفاعية والتقديرية و858 مليار دولار للدفاع، وسيمول الوكالات حتى سبتمبر المقبل.

كما يتضمن مشروع قانون الإنفاق الذي من المحتمل أن يكون آخر مشروع قانوني رئيسي للكونجرس الحالي، 27 مليار دولار من تمويل الكوارث لمساعدة المجتمعات على التعافي من الكوارث والظواهر الجوية شديدة التقلب بالإضافة إلى إصلاح قانون الانتخابات الفيدرالي الذي يهدف لمنع أي رؤساء أو مرشحين رئاسيين في المستقبل من محاولة قلب الانتخابات.

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