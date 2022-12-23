اللوك الثاني للفنانة رنا رئيس في حفل خطبتها| شاهد

حرصت الفنانة رنا رئيس على الاحتفال بخطبتها للمرة الثالثة، ولكن بشكل مختلف في حفل صاخب مع أصدقائها، وزملائها المقربين في الوسط الفني.

وارتدت رنا رئيس فستان قصير في بداية الحفل وظهرت بشكل مختلف على طريقة ملابس الهالوين، ثم ظهرت في الصور والفيديوهات بفستان آخر لباقي الليلة التي استمرت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم.

ومن ناحية أخرى روجت رنا رئيس للجزء الثاني من مسلسل موضوع عائلى التى تقوم ببطولته بجانب ماجد الكدواني ومحمد شاهين.



ونشرت رنا يوستر لها من المسلسل وكتبت رنا:" انتظرونا يوم 21 ديسمبر الجزء الثاني من موضوع عائلي على شاهد". وكانت قد روجت الفنانة اللبنانية نور، للجزء الثاني من مسلسل “موضوع عائلي”، وذلك من خلال حسابها الرسمي على تطبيق “إنستجرام”.

وكانت الشركة المنتجة لمسلسل موضوع عائلي قد طرحت البوستر الرسمي للجزء الثاني وظهر على البوستر أبطال الجزء الأول بالإضافة إلى الفنانة نور التي انضمت إلى احداث الجزء الثاني مؤخرا.