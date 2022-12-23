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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ساندي تنشر فيديو جديدا لها وهي تغني من حفلتها في السودان.. شاهد

صدى البلد

 

نشرت الفنانة ساندي فيديو جديد لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهرت ساندي في الفيديو من علي المسرح وهي تغني ، وكتبت"
او بحر واصل بين بلدين 💚❤️مبسوطه اوي وسط اهلي ف السودان ناس جميله و بسيطه وطيبه شكرا من قلبي 😍 كل سنه وانتم طيبين".

وعلي صعيد آخر كشفت الفنانة ساندي أنها لن تتزوج من شخص أصغر منها، مثل الفنانة أنغام، مؤكدة:" والله ما بركت لها على زواجها من أحمد عز".

وتابعت :" أحمد عز ناضح، وعاشرته أكثر من عشر سنوات، وهو شخص حليوة، وأنا بحب الحلوين".
كشفت الفنانة ساندي، أن الكثير يعتقد أن حياة الفنان مثالية، وذلك لظهور الفنان طول الوقت أنه يضحك، وكل يوم بـ إطلالة جديدة.

وأضافت ساندي خلال حوارها على قناة النهار، أن الفنان والده يتوفى وبعد أيام يظهر فى الأعمال " الفنان بيكون ملتزم بعقد، ولازم يشتغل".
أشارت ساندي إلى أنها تعرضت لـ اكتئاب حاد بعد الولادة، وحصلت على أدوية كثيرة، وأوضحت أن المشكلات التى تعرضت لها بعد الطلاق فى المرة الثانية، كانت أكثر من المرة الأولى.

وتابعت :" الحمد لله عرضت نفسي على طبيبة نفسية، لمعرفة مفعول الأدوية التى أحصل عليها" معلقة :" اتعالجت نفسيًا عشان معملش مشكلات للجمهور".

احمد عز قناة النهار Instagram اطلاله جديده الفنانة انغام موقع التواصل الاجتماعي

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