استمرار عقود 52 عاملا بأحد فنادق شرم الشيخ في جنوب سيناء

نجحت مديرية القوى العاملة بمحافظة جنوب سيناء، في استقرار 52 عاملا يعملون في مختلف المهن الفندقية في إحدى فنادق مدينة شرم الشيخ.

وجاء ذلك في إطار توجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة، بمتابعة كافة مواقع العمل بالمحافظات، والحرص على أهمية ودور المفاوضة الجماعية، وتحقيق التوازن في علاقات العمل بين طرفي الإنتاج "أصحاب الأعمال والعمال".

وتلقي أشرف علم الدين مدير مديرية القوى العاملة بجنوب سيناء شكوي من العاملين بفندق نيو فانتازيا السياحى" ، فيما يتعلق بتعاقد المالك مع إحدى شركات الإدارة فى المجال السياحي على إدارته وفقاً لشروط التعاقد بين الطرفين، وعلى الفور انتقل فريق عمل برئاسة أحمد مصطفى وكيل المديرية إلي الفندق وتم الاستماع إلى مطالب العمال استمرارهم في العمل مع الشركة الجديدة.

وأكدت المديرية للمسؤولين بالشركة التي تعاقدت مع مالك الفندق ضرورة فى الحفاظ على استقرار العمالة مع الحفاظ على مستحقاتهم المالية وفقا لنص المادة التاسعة من مواد إصدار قانون العمل ١٢ لسنة ٢٠٠٣.

وأوضحت المديرية للممثل القانونى لشركة الإدارة الجديدة استمرار عقود عمل العمالة وتحرير محضر انتقال بذلك.

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