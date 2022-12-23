طاقة البرلمان: ندعم تنفيذ التكليفات الرئاسية لتحقيق الاكتفاء الذاتي ومضاعفة صادرات النفط

أعرب النائب حسام الدين صالح عوض الله رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب عن ثقته التامة فى قدرة وزارة البترول والثروة المعدنية بقيادة المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية على تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكثيف جهود البحث وتوسيع رقعة مناطق الاستكشافات الجديدة، سعياً لتحقيق الاستغلال الاقتصادي والتنموي الأمثل لموارد مصر وتعظيم الاحتياطيات المضافة من الغاز الطبيعي، بهدف تلبية احتياجات السوق المحلي، وزيادة التصدير لدعم الناتج القومي.



وأكد "عوض الله" فى بيان له اصدره اليوم أهمية تكليفات الرئيس السيسى للحكومة بالإسراع في الإجراءات التنفيذية لمشروع إنتاج «الصودا آش»، والذي من شأنه أن يساهم في تحقيق التنمية المستدامة لمدينة العلمين الجديدة إلى جانب العائد الاقتصادي والصناعي الذي يحققه، بالإضافة إلى توفير فرص عمل جديدة مؤكداً الاهمية الكبيرة لمشروع "الصودا أش " وهو كربونات الصوديوم وعبارة عن مركب كيميائي له الصيغة Na2CO3، ويدعى أيضاً بالاسم الشائع رماد الصودا أو صودا الغسيل، يتواجد بالشكل العادي على شكل بودرة بيضاء محاليله في الماء قلوية ويمكن أن يوجد طبيعيا كمعدن أو صناعيا ويتم ذلك حالياً من خلال عملية سولفاي.



وقال النائب حسام الدين عوض الله صالح أنه يتم الحصول على "الصودا أش"، أو كربونات الصوديوم من عصارة الرماد والماء ويتم جمعها عن طريق تبخير المياه الموجودة استخدامات كربونات الصوديوم "صودا أش"

موضحاً أن كربونات الصوديوم "صودا أش" هي واحدة من المواد التي لها استعمالات متنوعة في المجال الصناعي وأهمّ استعمالات هذا المنتج تتمثل فى صناعة الزجاج: تستخدم كربونات الصوديوم في صناعة الزجاج

وفي إنتاج مواد كيميائية مختلفة مثل بيكربونات الصوديوم، وسيليكات الصوديوم، وثلاثي فوسفات الصوديوم، وديكرومات الصوديوم، وألومينات الصوديوم، وسيانيد الصوديوم وأيضا يستخدم فى إنتاج الورق وصناعة الصابون والمنظفات: تستخدم هذه المادة في إنتاج الصابون والمنظفات كعامل قلوي وتستخدم كمادة مضافة في خزانات المدن، حيث يتم استخدامها لتحييد التأثير الحمضي للكلور وزيادة درجة الحموضة وكعامل مثبت للأصباغ على الألياف وفى صناعة المواد الغذائية كمنظم لدرجة الحموضة (PH) والمواد الحافظة وفى التحليل الكهربائي وفى الاختبارات الكيميائيّة وفى صناعة الطوب وفى صناعة النسيج والبتروكيماويات وتصفية النفط الخام وتصفية الزيوت النباتية وفي عملية إزالة الكبريت من الدخان الخارج من المداخن.



وأعلن النائب حسام الدين صالح عوض الله حرص لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب على تقديم جميع أنواع الدعم والمساندة للحكومة ولوزارة البترول والثروة المعدنية لتنفيذ تكليفات الرئيس السيسى التى تكفل تحقيق الاكتفاء الذاتى من مختلف المنتجات البترولية ومضاعفة صادرات النفط لمختلف دول العالم مشيداً بالنجاحات الكبيرة التى حققها قطاع البترول والثروة المعدنية خلال السنوات الماضية ونجاحه ولأول مرة فى عهد الرئيس السيسى فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز والاتجاه الى تصدير الغاز الطبيعى .



وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد عقد اجتماعاً مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية.



وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة جهود الدولة للبحث والاستكشاف في مجال الغاز الطبيعي والبترول



وعرض المهندس طارق الملا الخطط الاستثمارية الحالية والمستقبلية للبحث والاستكشاف حتى عام 2025 في مناطق شرق وغرب البحر المتوسط باشتراك كبرى شركات الطاقة العالمية وبإجمالي استثمارات حوالي 2,1 مليار دولار، حيث من المتوقع طبقاً للنتائج الأولية الحالية أن يسفر البحث عن اكتشافات واعدة من شأنها دعم الاقتصاد الوطني، فضلاً عن ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي لإنتاج وتداول الطاقة، مؤكداً أن أنشطة البحث والاستكشاف التي تقوم بها مصر في البحر المتوسط تتم وفقاً لمبادئ وأعراف القانون الدولي واتفاقيات الأمم المتحدة الحاكمة للأنشطة إدارة الدول لمواردها الطبيعية أعالي البحار.



كما عرض الوزير خلال الاجتماع تطورات تنفيذ مشروع إنتاج «الصودا آش» بالمنطقة الصناعية في مدينة العلمين الجديدة والذي يتم بالشراكة بين كلٍ من الدولة والقطاع الخاص بإجمالي استثمارات حوالي 500 مليون دولار.