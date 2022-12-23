البنك المركزي ينفي وقف توفير تمويلات استيراد السيارات والهواتف المحمولة

تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي منشوراً يزعم إصدار البنك المركزي تعليمات بوقف توفير التمويلات اللازمة لاستيراد عدد من السلع من بينها السيارات والهواتف المحمولة، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل البنك المركزي المصري، الذي نفى تلك الأنباء، مُؤكداً أنه لا صحة لإصدار البنك المركزي تعليمات بوقف توفير التمويلات اللازمة لاستيراد عدد من السلع من بينها السيارات والهواتف المحمولة، وأن المنشور المتداول مزيف، وغير صادر عن البنك المركزي، مُشدداً على أن أي قرارات أو تعليمات يصدرها البنك المركزي يتم الإعلان عنها في بيانات رسمية على الموقع الإلكتروني للبنك عبر الرابط التالي: "www.cbe.org.eg"، مُهيباً بالمواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك المعلومات المغلوطة، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك المنشورات المزيفة.

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