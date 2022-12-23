الزمالك يهزم الطيران في دوري سيدات اليد

فاز الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك “سيدات” على نظيره الطيران بنتيجة 21/29 في اللقاء الذي جمعهما اليوم الجمعة على الصالة المغطاة بالقلعة البيضاء، ضمن منافسات الدور الأول لبطولة الدوري.

الجدير بالذكر أن فريق “سيدات اليد ” تغلب على المعادي بنتيجة 21/27 في الجولة السابقة من البطولة باللقاء الذي أقيم على صالة المنافس.

ومن المنتظر أن يلاقي الفريق نظيره مدينة نصر غدا السبت في تمام السادسة مساء على صالة الأخير، ضمن منافسات الدور الأول لبطولة الدوري.

ويتكون الجهاز الفني لسيدات “يد الزمالك” من؛ قاسم إبراهيم مديرا فنياً، وعادل خيري مدرباً عاماً، ومحمود عبدالله مدرباً لحراس المرمى، وأشرف حسين محللاً للأداء، وحسن شاكر مديرا إداريا للقطاع، ورغدة أحمد طبيبا، وهبة حسنين مديرا إداريا.