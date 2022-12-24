محمد موسى عن سخرية نجل شعبان عبد الرحيم من محمد رمضان: عملت الجلاشة

علق الإعلامي محمد موسى، على سخرية عبد الرحيم شعبان نجل الفنان الراحل شعبان عبد الرحيم من محمد رمضان ، بعد نشره لمقطع فيديو يوضح من خلاله تلقيه أغلى صابونة في العالم كهدية له عيار 24.



وأضاف محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، يا عبدالرحيم أنت كده عملت الجلاشة أنا منتظر محمد رمضان يرد عليك، هو بيتكلم على الساعة الدهب وأنت بترد عليه بالمحفظة الدهب أنتم بقيتوا حالة لازم تتفند.

تابع محمد موسى: عبد الرحيم شعبان اتفق يعمل مداخلة معايا وقبل الهوا قفل الموبيل وبلغ فرار أنا عارف هو عمل كدة ليه".



وقال عبد الرحيم شعبان في مقطع فيديو له عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "يا محمد يا رمضان خد أنت الصابونة عشان الدهب ده بتاع أبونا الجاكيت ده عيار 18 النوتة دي عيار 24 وبس خلاص.