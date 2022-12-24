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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

خلال فعاليات المهرجان العلمي السابع

تكنولوجيا التعليم بحلوان توضح طريقة حساب البصمة الكربونية للمنتجات والمؤسسات

جامعة حلوان
جامعة حلوان

نظمت كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان ندوة بعنوان التغيرات المناخية وحسابات البصمة البيئية ، وذلك خلال فعاليات المهرجان العلمي السابع للعام الجامعي ٢٠٢٢- ٢٠٢٣ ، وجاء هذا برعاية الدكتور قنديل رئيس جامعة حلوان والدكتور إبراهيم لطفي عميد كلية التكنولوجيا والتعليم والدكتور حسام حسن وكيل الكلية لشئون الطلاب، وريادة الدكتور حسام حسن وكيل الكلية لشئون الطلاب ومتابعة الدكتور السيد الموشي منسق الأنشطة الطلابية ، و إشراف الاستاذة هويدا محمد رئيس قسم رعاية الشباب والاستاذة  مها ساري مسئولة النشاط .

وبدأ المهرجان العلمي بعرض ندوة علمية  حضرها حوالي ٨٠ طالب بعنوان التغيرات المناخية وحسابات البصمة الكربونية للمُحاضر الدكتور ناصر أيوب أستاذ الهندسة الصناعية والنظم البيئية ورئيس قسم تكنولوجيا الإنتاج بالكلية، ثم بدأت فقرات النشاط العلمي بتلاوة بعض آيات القرأن الكريم  ، وبعد ذلك مسابقة علمية مثمرة بين فريقين من الطلاب ثم عرض مشروع علمي ، فقرة اسكتش لبعض الطلاب عرضوا موضوع عن العالم توماس اديسون  مُخترع المصباح الكهربائي .

قام الدكتور ناصر أيوب أستاذ الهندسة الصناعية والنظم البيئية ورئيس قسم تكنولوجيا الإنتاج بالكلية بتقديم محاضرة عن كيفية حدوث التغيرات المناخية وكيف يتم حساب البصمة الكربونية للمنتجات والمؤسسات.  

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وقد ناقشت المحاضرة تعريف للمصطلحات العلمية المرتبطة بموضوع الندوة مثل غازات الدفيئة والمناخ والبصمة الكربونية والاحتباس الحراري. كما قدم الدكتور ناصر أيوب شرحا لكيفية ارتفاع درجة حرارة الأرض بسبب انبعاثات غازات الدفيئة والتأثيرات البيئية والاقتصادية المرتبطة بعملية التغير المناخي في مصر والعالم، كما تم شرح طريقة حساب البصمة الكربونية لشركة صناعية والطرق المختلفة لتقليل هذه الانبعاثات حضر الندوة الدكتور السيد الموشي منسق الأنشطة الطلابية وقسم رعاية الشباب وحوالي ٨٠ طالب وطالبة  ، وطلاب الإتحاد واللجنة العلمية من جامعة حلوان وهم الدكتورة سمر محمد عبدالعاطي، الأستاذ ثناء الأزغل ، الاستاذ أحمد إبراهيم نصر، الأستاذ مدحت علام، الاستاذه مريم محمد محمد.

وقامت الطالبة مريم مصطفي بشرح توضيحي عن مستشفى بهيه لعلاج سرطان الثدي لكل ست مصريه بالمجان وأوضحت ان المستشفي  اُنشئت  عام 2015 على يد احفاد بهيه وذلك لتحقيق حلمها و تستهدف المنشآت والمدراس وكل مؤسسات الدولة  لتوعية كل ست مصريه وكذلك  الشباب وحثهم علي التطوع في مستشفى بهيه. 

وبعد ذلك تم عرض المعرض العلمي الذي شمل رسومات واشغال يدوية للطلاب واختراعات علمية للطلاب وكان ذلك بحضور لجنة التحكيم الخاصة بالمهرجان العملي من جامعة حلوان وهم الدكتوره سمر محمد عبدالعاطي، الاستاذة ثناء الأزغل ، الاستاذ أحمد إبراهيم نصر، الأستاذ مدحت علام، الاستاذة مريم محمد محمد
، جدير بالذكر أن اللجنة العلمية باتحاد الطلاب هي مُنظمة المهرجان العلمي  وهم آمين محمد آمين اللجنة العلمية بمساعدة الطالب محمدي رضا وأسماء صبري نائب رئيس اللجنه العلمية واسراء سامي نائب رئيس الاتحاد و محمد حسان رئيس الاتحاد

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