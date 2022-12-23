مدير مدرسة يعطي طالبة الدواء أثناء الامتحانات.. متابعون: عندما تكون أبا

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك صورة لمدير مدرسة إبتدائي حرص على أن يقوم بإعطاء الدواء لأحد الطالبات بالمدرسة أثناء الإمتحانات خوفا عليها من أن تفوت مواعيد الدواء حتي لا يصيبها أي مكروه.

وظهرت في الصورة الأستاذ صبحي عبد الفتاح مدير مدرسة عبد الله نديم الابتدائية ، وهو يقوم بإعطاء الدواء اثناء الإمتحان.

وقد تفاعل عدد كبير من رواد مواقع التواصل الإجتماعي وكان التعليق المصاحب للصورة هو" ياريت كل المدرسين والمديرين يعمله كل الطلاب كده فعلا ده أب قبل ما يبقي مدير".

وكتبت تغريد معلقة علي الصورة:"هو ده المدير الصح والاب والاخ ال يخاف ويحمى طلابه ومدرسية ربنا يبارك فيه ويكتر من أمثاله تحية تقدير وإجلال "

وعلى جانب آخر .. أعلنت المدارس الثانوية الأوراق المطلوبة لتسجيل البيانات في استمارة الثانوية العامة 2023.

حيث شددت المدارس الثانوية على أنه استعدادا لبدء تسجيل استمارات الثانوية العامة 2023 خلال أيام ، على طلاب الثانوية العامة 2023 تجهيز :

4 صور شخصية بخلفية بيضاء مدون عليها اسم الطالب بالكمبيوتر .

صورة البطاقة الشخصية للطالب.

صورة البطاقة الشخصية لولي الأمر .

إيصال المصروفات الدراسية وقيمتها 505 جنيهات تدفع في مكاتب البريد بالرقم القومي للطالب وصورة منه.

أصل شهادة ميلاد الطالب.

2 طابع صندوق دعم وتمويل المشروعات فئة 10 جنيهات.

إيصال تأمين التابلت بـ 105 جنيهات بالبريد وصورتان منه.

سداد رسوم دخول الامتحان بـ 210 جنيهات إلكترونيا وتقديم أصل الإيصال وصورتان منه.