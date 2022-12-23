مصلحة النادي تحكمنا.. قرار عاجل من الاتحاد السكندري بشأن رحيل نجمه للأهلي

أعرب محمد أحمد عضو مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري عن سعادته بفوز الاتحاد الثالث على التوالي في الدوري بالانتصار على سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد.

قال محمد أحمد في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الفريق يسير بشكل جيد والاتحاد أصبح لا يقف على لاعب وفي نفس الوقت هناك روحا خلقها زوران مانولوفيتش".

وعن مروان عطية لاعب الاتحاد ومستقبله في ظل اهتمام الأهلي والزمالك به قال: "مصلحة النادي تحكمنا وكل الخيارات متاحة، مصلحة النادي إذا كانت في بقاء مروان سيبقى وإذا كان هناك عرضا جيدا ومصلحة النادي في الموافقة عليه سنوافق".

وختم حديثه قائلا:"سنعقد جلسة مع زوران مانولوفيتش قبل شهر يناير لحسم تعاقدات الميركاتو الشتوي".