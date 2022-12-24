جماهير مانشستر يونايتد تخصص أغنية للهجوم على رونالدو

خصصت جماهير مانشستر يونايتد أغنية جديدة للنجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، خلال فوز الشياطين الحمر على بيرنلي (2-0)، في الدور الرابع من كأس الرابطة يوم الأربعاء الماضي، في اللقاء الذي أقيم على ملعب أولد ترافورد.

وأنهى رونالدو تعاقده مع الشياطين الحمر مؤخرا باتفاق الطرفين، ولم يحدد مستقبله حتى الآن، وسط اهتمام كبير من جانب النصر السعودي.

أغنية ضد رونالدو

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، هتفت جماهير مانشستر يونايتد خلال اللقاء: "لا أهتم بروني (رونالدو)، روني لا يهتم بي.. كل ما أهتم به هو مانشستر يونايتد".

وعبرت جماهير يونايتد بذلك عن عدم رضاها، بخصوص هجوم رونالدو على مدرب الفريق، إيريك تين هاج.

وقال "الدون" خلال حوار مع الإعلامي الشهير، بيرس مورجان، قبل انطلاق مونديال 2022، إنه لا يحترم تين هاج لأن الأخير لا يحترمه، كما انتقد بشدة إدارة النادي، وهو ما أدى لرحيله عن ملعب أولد ترافورد.

